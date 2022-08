Lunartec Smarte Solar-Laterne aus Metall mit RGB-CCT-LEDs

Programmierbares Stimmungslicht für Balkon, Terrasse und im Garten

– Romantisches Flair für den Garten

– Anpassbare Farbtemperatur: warmweiß bis tageslichtweiß oder RGB

– Akku für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer

– Schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein

– Kostenlose App ELESION für Steuerung, Farbwechsel und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Das smarte Stimmungslicht für den Abend auf Balkon, Terrasse und im Garten – egal ob die Laterne aufgestellt oder hingehängt wird. Der Dämmerungssensor schaltet das Licht bei Dunkelheit automatisch ein!

Wunderschönes Farbenspiel: Die Solar-Laterne mit Bewegungsmelder von Lunartec leuchtet in Warmweiß oder Tageslichtweiß. Oder man entscheidet sich für eine bunte Beleuchtung aus 16 Millionen Farbtönen! Auf Wunsch wechselt die Farbe sogar passend zur Musik!

Kein Stromanschluss nötig: Der integrierte Akku wird tagsüber über die Sonne mit neuer Energie versorgt. Und vollständig geladen lässt er die Laterne die Nacht hindurch leuchten – bis zu 8 Stunden lang.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten und die smarte Laterne per Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet-PC koppeln. Schon steuert man alles bequem per App – per optionaler WLAN-Gateway sogar von weltweit!

Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise kann man weitere Gartenleuchten einschalten lassen, wenn sich die Solar-Laterne einschaltet.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Solarmodul mit drei LEDs: je 1x warmweiß, tageslichtweiß und RGB

– Anpassbare Farbtemperatur (CCT): 3000 – 5000 K (warmweiß bis tageslichtweiß) oder RGB (für 16. Mio. Farbtöne)

– Dämmerungssensor: schaltet Licht bei Dunkelheit automatisch ein

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC, Reichweite: bis 20 m

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe

– Per optionaler WLAN-Gateway auch weltweit steuerbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– Klappbarer Henkelgriff zum bequemen Tragen

– Tolles Lichtspiel: Farbwechsel zur Musik

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Metall-Gehäuse: schwarz lackiert

– Stromversorgung LEDs: Li-Ion-Akku Typ 14500 mit 600 mAh für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer, lädt per Solarpanel

– Maße (H x Ø):27 x 14 cm , Gewicht: 500 g

– Solar-Laterne inklusive Solarmodul und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107398343

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7153-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7153-3329.shtml

Auch als 2er- und 4er-Sets erhältlich:

Bestell-Nr. ZX-7242-625

Bestell-Nr. ZX-7244-625

Mit Gateway:

Bestell-Nr. ZX-7243-625

Bestell-Nr. ZX-7245-625

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/dDndgTJxLoykS6T

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.