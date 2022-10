Lunartec Smarte Outdoor-Tischlampe OT-130

Die Lichtfarbe ganz nach Wunsch mit dem Smartphone steuern

– Hochwertiges Aluminium-Gehäuse: für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP67)

– Bis zu 18 Stunden Laufzeit mit einer Akku-Ladung

– Qi-kompatibel: unterstützt kabelloses Laden

– Kostenlose App ELESION für komfortable Steuerung von Lichtfarbe und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Ob auf Balkon, Terrasse oder beim Camping: Diese wetterfeste Outdoor-Tischlampe von Lunartec sorgt überall für eine angenehme Lichtstimmung, ob an lauen Sommerabenden mit Freunden im Garten oder an verregneten Herbsttagen auf dem Sofa. Dank RGB-CCT-LEDs genießt man in jeder Situation das perfekte Ambiente.

Per App „ELESION“ die volle Kontrolle behalten: Die Tischlampe wird per Bluetooth mit der kostenlosen App „ELESION“ gekoppelt und dann lässt sich das Licht bequem per Smartphone oder Tablet-PC steuern, ob zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Lichtfarbe oder zur Auswahl eines Szenen-Modus. Besonders praktisch: Sind mehrere Lampen mit der App gekoppelt, lassen sich diese gleichzeitig steuern. Ideal bei großen Feiern und Festen oder in der Gastronomie.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise lässt sich die Tischlampe einschalten, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Kabellose Outdoor-Tischlampe mit Akku und Qi-Ladematte

– Anpassbare Farbtemperatur (CCT): 2700 – 4000 K (warmweiß – weiß) oder RGB für über 16 Mio. Farbtöne

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für komfortable Lichtsteuerung

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Dimmbare Helligkeit: bis 40 lm

– Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium

– Wetterfest: IP67

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku, bis zu 18 Stunden Leuchtdauer, lädt per Qi-Ladematte (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Outdoor-Tischlampe OT-130 inklusive Qi-Ladematte, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402323

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7191-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7191-3311.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/q7a2rdB7cf77H6M

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.