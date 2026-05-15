Lunartec LED-Lupenleuchte

Optimales Licht und starke Vergrößerung für präzise Arbeiten

– Extra-helle LED-Leuchte mit 84 LED und 500 Lumen

– 10-fache Vergrößerung für detailreiche und präzise Arbeiten

– Lichtfarbe (CCT) einstellbar: 3.000 – 6.500 K, dimmbar mit 10 Helligkeitsstufen

– Schwenkarm: bis zu 48 cm ausziehbar, bis zu 225 ° nach oben/unten schwenkbar

– Wahlweise Aufstellung per Standfuß oder Montage per Tischklemme

– Stabile Metall-Tischklemme für Tischplatten mit bis zu 5,5 cm Stärke

Lupenleuchte mit 10-facher Vergrößerung: Die LED-Lupenleuchte von Lunartec vereint Schreibtischleuchte und Lupe in einem Gerät. Die 10-fache Vergrößerung mit kristallklarem Linsensystem ermöglicht eine gestochen scharfe Sicht auf feinste Details – ob beim Modellbau, bei Handarbeiten oder beim Lesen von Kleingedrucktem.

Flexible Lichtsteuerung: Fünf einstellbare Lichtfarben von warmweiß bis tageslichtähnlich sowie eine stufenlose Dimmfunktion mit bis zu 500 Lumen ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Sehaufgaben und Lichtverhältnisse – für blendfreies, augenschonendes Arbeiten.

Zwei Befestigungsmöglichkeiten: Der mitgelieferte 2-in-1-Sockel bietet wahlweise eine Tischklemme für festen Halt an der Arbeitsfläche oder einen Standfuß für den mobilen Einsatz – flexibel nutzbar auf Nähtisch, Werkbank oder Schreibtisch.

Energieeffiziente LED-Technik: Die integrierte LED-Einheit sorgt für gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung im gesamten Sichtbereich, überzeugt durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer.

Ergonomische Schwanenhalskonstruktion: Der robuste Schwanenhals ermöglicht eine exakte und rutschfeste Ausrichtung der Linse – das entlastet Nacken und Augen, besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.

– Vielseitig einsetzbare LED-Lupenleuchte

– Verwendbar als Lupe für perfekte Sicht auf feinste Details: ideal für elektronische Lötarbeiten, Modellbau, filigrane Handarbeiten, Reparaturen oder zur Vergrößerung von Kleingedrucktem

– Auch verwendbar als klassische Schreibtischbeleuchtung

– 10-fache Vergrößerung für detailreiches Arbeiten

– Hochwertiges Lupenglas mit 11 cm Ø

– 84 CCT-LEDs für optimale Ausleuchtung: 500 Lumen hell

– 10-stufig dimmbares Licht: für exaktes Licht nach Bedarf

– Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen: 3.000 bis 6.500 K (warmweiß bis tageslichtweiß)

– Flexibler Gelenkarm: lässt sich exakt nach Bedarf ausrichten

– Einfache Bedienung direkt an der Lupenleuchte: ein/aus, Helligkeit, Lichtfarbe

– Aufklappbare Schutzabdeckung über dem Lupenglas: schützt vor Staub, Schmutz und Beschädigung

– Flexible Montage: per Klemme an der Tischplatte oder mit Standfuß zum einfachen Aufstellen

– Leistungsaufnahme: nur 5 Watt

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 30 x 16 x 16 cm, Gewicht: ca. 2 kg

– LED-Lupenleuchte inklusive flexiblem Schwenkarm, rundem Tischfuß, Metallklemme zur Tischmontage, Reinigungstuch, USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

Die Lunartec LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, dimmbar, Tischklemme/Standfuß ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3899-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Lunartec 2er-Set LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, Tischklemme/Standfuß

Preis: 57,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3927-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/B6JpPDX534Ye3T7

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