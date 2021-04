Lunartec Laser-Sternenlicht-Projektor mit Lautsprecher

Ein farbenfrohes Sternenhimmel-Lichtspiel im Musik-Takt genießen

– Laser für Sternenlicht an der Decke

– Separate LED-Leuchte für Himmel-Projektion

– Steuerbar per ELESION App, auch per Sprachbefehl

– Verschiedene Licht-Programme einstellbar

– Integrierter MP3-Player für SD-Karten

– Mit Timer, Nachtlicht und Fernbedienung

Einen Sternenhimmel an die Decke zaubern: Mit Laser und LEDs wirft der Projektor flackernde Sterne und Wolken dynamisch an Decke und Wände. Dank verschiedenen Licht-Modi erstellt man seine ganz persönliche Lichtershow!

Besonders große Flächenabdeckung: Mit der 360°-Drehung beleuchtet der Projektor bis zu 200 qm bei 10 m Abstand. So taucht man das ganze Zimmer in atmosphärisches Licht.

Für Disco-Feeling zuhause: Dank integrierten Lautsprechern spielt man über Bluetooth oder USB-Stick seine Lieblingsmusik ab. Das Lichtspiel bewegt sich passend im Takt dazu!

Per App “ELESION” weltweit die volle Kontrolle behalten: Per App kann man Helligkeit und Farbe des Sternenlicht-Projektors von Lunartec anpassen und aus verschiedenen Lichtprogrammen und Laser-Effekten auswählen.

Bedienung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Projektor ein. Schon steuert man sein Sternenlicht bequem vom Sofa aus.

– Grüner Laser für Sternenlicht und RGBW-LED für Himmel-Projektion

– Große Flächenabdeckung: bis zu 200 qm bei 10 m Abstand

– Projektor um 360° drehbar für perfekte Ausstrahlung

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: zum Anpassen von Helligkeit und Farbe sowie für Lichtprogramm-Auswahl

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: für Sprachbefehl-Steuerung per Amazon Echo, Google – Home und kompatiblen Lautsprechern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Integrierter Musik-Player: Wiedergabe von USB-Stick bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Unterstützte Audio-Formate: MP3, WMA, AAC, WAV, Flac

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone und Tablet-PC

– 2 integrierte Lautsprecher für Musik-Wiedergabe: 6 Watt (RMS), Musik-Spitzenleistung: 12 Watt

– Mit Nachtlicht und Ausschalt-Timer mit 1 oder 2 Stunden Laufzeit

– Farbe: schwarz

– Leistungsaufnahme: 10 Watt

– Laserklasse II: max. 1 mW Ausgangsleistung, Wellenlänge: 532 nm

– Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

– Steuerung auch per Fernbedienung: benötigt 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 16,4 x 12,3 cm, Gewicht: 432 g

– Sternenlicht-Projektor inklusive Fernbedienung, USB-Kabel und deutscher Anleitung

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

