Lunartec 3er-Set WLAN-Unterbau-LEDs ULA-100, RGB+W

Per Sprache für die richtige Lichtstimmung sorgen

Das Zuhause mit bunten LED-Lichtern aufpeppen! Einfach die farbenfrohen Unterbauleuchten von Lunartec im Handumdrehen an Küchenschränke, Vitrinen, Regale u.v.m. schrauben oder kleben!

Licht ganz nach Stimmung: Man hat die Wahl zwischen verschiedenen Leucht-Modi mit fester Farbwahl oder Farbwechsel. Und für gemütliche Abendstunden schaltet man einfach auf das warmweiße Licht. So hat man für jeden Moment die passende Beleuchtung.

Einfache Handhabung, auch per kostenloser App: Die Leuchten lassen sich direkt über den Multifunktions-Schalter am Kabel steuern. Oder man bedient sie bequem vom Sofa aus per Smartphone. So hat man zudem die volle Kontrolle über die Farben und Leuchtmodi!

Auch die Steuerung per Sprachbefehl ist möglich: Mit wenigen Klicks in den entsprechenden Apps profitiert man von Amazon Alexa und Google Assistant. Mit einem einfachen Befehl schaltet man die Leuchten ein und aus. Und so lassen sich auch Farbe sowie Leuchtmodus einstellen!

Erweiterbar auf bis zu 7 Leuchten: Mit dem optionalen Set, welches 4 Leuchten enthält, erweitert man das Licht auf bis zu 7 Leuchten. So gestaltet man seine Beleuchtung flexibel und ganz nach Wunsch!

– Stimmungslicht für Vitrinen, Regale, Küchenschränke u.v.m.

– Leuchtmodi einstellbar: fließender oder blinkender Farbwechsel (in allen oder warmen Farben), Dauerleuchten und Blinken mit fester Farbwahl

– Warmweißes Licht mit 100 Lumen je Leuchte, Farbtemperatur: 3000 K

– Bedientaster für Modus-Wahl in Anschlusskabel integriert

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten sowie für erweiterte Farbsteuerung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Licht per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Erweiterbares System mit 2 je 30 cm langen Anschlusskabeln an jeder Leuchte, für bis zu 60 cm Abstand zwischen den Leuchten

– Mit kompatiblen LED-Unterbauleuchten erweiterbar

– Leistungsaufnahme je Leuchte: 2 Watt, insgesamt: 6 Watt

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil (für bis zu 7 Leuchten), Anschluss-Kabellänge: 160 cm

– Maße Leuchten (Ø x H): je 70 x 18 mm, Gesamt-Gewicht: 265 g

– 3 Leuchten ULA-100 inklusive Steuerkabel mit Bedientaster, Netzteil, Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 34,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3378-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3378-3103.shtml

Das Erweiterungs-Set mit 4 Leuchten ist unter der Bestellunmmer NX3379-625 zu finden.

Ein Komplett-Set aus NX-3378-625 und NX-3379-625 ist unter der Bestellnummer NX-3984-625 zu finden.

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

