Lunartec 2in1-Outdoor-USB-LED Lichtschlauch 1,5 oder 3 m

Verwandelt sich dank Tasche ruckzuck in eine Laterne

– Stimmungsvolle Beleuchtung für Balkon und Terrasse

– Wasserdicht: ideal auch beim Camping und Zelten

– Einfaches Anbringen dank Gummi-Schlaufen und Magnet-Aufhängern

– Besonders flexibel: Stromversorgung per USB

– Mit Aufbewahrungstasche: verwandelt Lichtschlauch in eine Laterne

Spannende Lichtakzente setzen: zum Beispiel auf dem Balkon und der Terrasse, im Garten oder sogar beim Camping! Der 315 Lumen helle LED-Schlauch von Lunartec ist der ideale Lichtspender für das Vorzelt oder Zelt und sorgt abends für angenehm helles Licht und eine einladende Atmosphäre.

Überall einsatzbereit: Mithilfe der Schlaufen und Magnet-Aufhänger lässt sich der Schlauch überall flexibel anbringen, egal ob an einem Geländer, einem Baum oder einer Zeltstange. Durch die PVC-Ummantelung ist er optimal vor Wind und Wetter geschützt und trotzt selbst Regen und Schnee. Und dank USB-Betrieb versorgt man ihn auch abseits der Steckdose bequem mit Strom, z.B. per Powerbank.

Must-have für Camping und Festival: Die reißfeste Aufbewahrungstasche verwandelt den leichten Lichtspender mit wenigen Handgriffen in eine tragbare Laterne! Einfach den LED-Schlauch die Tasche stecken und ruckzuck wird daraus ein heller Begleiter für dunkle Stunden.

– 2in1-Outdoor-LED-Lichtschlauch & -Laterne mit Aufbewahrungstasche

– 1,5 m Lichtschlauch mit 45 tageslichtweißen LEDs

– Helligkeit: 315 Lumen

– Praktische Aufbewahrungstasche: verwandelt Lichtschlauch in eine Laterne

– Farbtemperatur: tageslichtweiß

– Wasserdicht: IP67

– Besonders langlebige LED-Technologie

– Dank 3 Gummi-Schlaufen und 3 Magnet-Aufhängern besonders flexibel in der Anbringung

– Stromversorgung: per USB (5-Volt-DC-Netzteil oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße (L x B): 150 x 2,9 cm, Gewicht: 99 g

– Outdoor-LED-Lichtschlauch inklusive Aufbewahrungstasche, 3 Schlaufen, 3 Magnet-Aufhänger und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107386975

Preis: 11,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8044-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8044-3350.shtml

Auch in 3 m Länge:

Lunartec 2in1-Outdoor-USB-LED-Lichtschlauch, 90 LEDs, 630 lm, weiß, IP67, 3 m

– 3 m Lichtschlauch mit 90 tageslichtweißen LEDs

– Helligkeit: 630 Lumen

– Maße (L x B): 300 x 2,9 cm, Gewicht: 220 g

– EAN: 4022107387668

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8059-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/EIhpmnln

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

