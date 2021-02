Luminea Solar-LED-Wandfluter für außen, PIR-Sensor

Automatisches Licht im Dunkeln für Sicherheit

– Sorgt im Dunkeln für sichere Wege rund ums Haus

– PIR-Bewegungs- und Dämmerungssensor für automatisches Licht

– Schnelle, einfache Montage ohne Kabelverlegen

– Unabhängig vom Stromnetz dank Solarpanel und Akku

– Einstellbare Leuchtdauer bis zu 7 Minuten

– Ideal für Einfahrt, Hof, Carport, Garage, Garten u.v.m.

Helles Licht für sichere Wege rund um das Haus: Der LED-Außenstrahler von Luminea leuchtet einem selbst und den Gästen im Dunkeln den Weg hell aus – für sicheren Schritt und Tritt. Den Lampenkopf richtet man individuell aus, so wie man das Licht benötigt.

Schaltet das Licht ein, wenn man sich nähert: Der Bewegungssensor erkennt einen in einem Erfassungswinkel von 140°. Und dank einstellbarem Dämmerungs-Sensor entscheidet man, bei welchen Lichtverhältnissen (20 bis 20.000 Lux) der Außenstrahler aktiviert werden soll.

Individuell einstellbar: Die Leuchtdauer lässt sich ebenfalls genau nach eigenen Bedürfnissen einstellen – von 5 Sekunden bis zu 7 Minuten.

Ideal auch zur Abschreckung: Ungebetene Gäste und finstere Gestalten erkennt der Bewegungssensor und schlägt sie durch automatisches helles Licht in die Flucht!

Geld sparen dank autarker Stromversorgung: Durch das leistungsstarke Solarpanel ist der LED-Fluter unabhängig von Steckdosen und Verkabelung. Tagsüber wird der integrierte Akku per Sonnenenergie aufgeladen und versorgt den Wandstrahler bei Dunkelheit mit Energie.

Überall einsatzbereit: Das Flutlicht lässt sich bequem dort montieren, wo man es benötigt. Das robuste Gehäuse ist spritzwassergeschützt und braucht kein Dach über dem Kopf.

– Wetterfester Solar-LED-Außenstrahler mit PIR-Bewegungsmelder

– Automatisches Licht bei Dunkelheit für sichere Wege rund ums Haus

– Ideal für Einfahrt, Hof, Carport, Garage, Garten, Terrasse u.v.m.

– Flexible und einfache Montage dank Solar-Stromversorgung

– Helles Licht mit 300 Lumen

– Leistungsaufnahme: 5,4 Watt

– Einstellbare Leuchtdauer: 5 Sekunden bis 7 Minuten

– PIR-Bewegungssensor mit 140°-Erfassungswinkel und bis zu 12 m Reichweite

– Dämmerungssensor: Helligkeits-Empfindlichkeit von 20 bis 20.000 Lux einstellbar

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.800 mAh, lädt per Solar-Panel

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44

– Maße: 116 x 155 x 131 mm, Gewicht: 440 g

– LED-Fluter inklusive Solar-Panel mit Anschlusskabel, Akku, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN:4022107381604

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4953-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4953-3321.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/tChpmxuD

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.