Luminea Programmierbare LED-Anzeigetafel

Zeigt variable Texte, Bilder sowie Animationen an

– Flexible Anzeigetafel mit 1.280 RGB-LEDs

– Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Mobilgerät

– Zeigt Texte, Bilder und Animationen

– Individuell programmierbar per Gratis-App

– Mit USB-Stromversorgung

Botschaften lebendig machen: Mit 1.280 leuchtstarken RGB-LEDs lassen sich individuelle Texte, Muster und Animationen erstellen und ganz einfach per App steuern. Ob im Büro, im Cafe, im Geschäft oder zu Hause – diese LED-Anzeigetafel von Luminea ist ein echter Hingucker!

Mit Musik-Synchronisation: Die LED-Anzeige kann nicht nur Texte anzeigen, sondern auch im Takt der Lieblingssongs leuchten. Das schafft eine faszinierende Atmosphäre für die Gäste.

Ein echter Hingucker: Mit einer Größe von 35 x 10 cm ist die Tafel nicht zu übersehen und vielseitig einsetzbar. Und dank des USB-Anschlusses kann sie jederzeit und überall bequem aufgeladen werden.

– Leuchtschild für Geschäft, Bar, Cafe, Restaurant, Hotel, Werbung

– Zeigt variable Texte, Bilder und Animationen an

– 1.280 RGB-LEDs für farbiges Licht

– Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Mobilgerät

– Individuell programmierbar per Gratis-App

– Umfangreiche Galerie mit vordefinierten Texten, Bildern und Szenen in der App

– Mit Musik-Synchronisation: Licht leuchtet auf Wunsch im Takt der Musik

– Zeigt auch Uhrzeit und Datum an

– Befestigung per doppelseitigem Klebeband

– Leistung: 10 Watt

– Schutzart: IP20

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Länge USB-Kabel: 4,5 m

– Maße: 348 x 102 x 2 mm, Gewicht: 115 g

– LED-Anzeigetafel inklusive USB-Kabel Typ A auf Typ C, 2x doppelseitiges Klebeband und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107435512

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8727-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8727-3420.shtml

Auch mit 512 LEDs und kleineren Abmessungen von 17x7xcm erhältlich:

Luminea Programmierbare flexible LED-Anzeigetafel, 512 LEDs, 17x7xcm, App, USB

Zeigt variable Texte, Bilder sowie Animationen an

– Flexible Anzeigetafel mit 512 RGB-LEDs

– Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Mobilgerät

– Zeigt Texte, Bilder und Animationen

– Individuell programmierbar per Gratis-App

– Mit USB-Stromversorgung

Botschaften lebendig machen: Mit 512 leuchtstarken LEDs lassen sich individuelle Texte, Muster und Animationen erstellen und ganz einfach per App steuern. Ob im Büro, im Cafe, im Geschäft oder zu Hause – diese LED-Anzeigetafel von Luminea ist ein echter Hingucker!

Mit Musik-Synchronisation: Die LED-Anzeige kann nicht nur Texte anzeigen, sondern auch im Takt der Lieblingssongs leuchten. Das schafft eine faszinierende Atmosphäre für die Gäste.

Kompakt und flexibel: Mit einer Größe von 17 x 7 cm ist die Tafel vielseitig einsetzbar. Und dank des USB-Anschlusses kann sie jederzeit und überall bequem aufgeladen werden.

– Leuchtschild für Geschäft, Bar, Cafe, Restaurant, Hotel, Werbung

– Zeigt variable Texte, Bilder und Animationen an

– Ultraschlank und flexibel

– 512 RGB-LEDs für farbiges Licht

– Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Mobilgerät

– Individuell programmierbar per Gratis-App

– Umfangreiche Galerie mit vordefinierten Texten, Bildern und Szenen in der App

– Mit Musik-Synchronisation: Licht leuchtet auf Wunsch im Takt der Musik

– Zeigt auch Uhrzeit und Datum an

– Einfache Befestigung per doppelseitigem Klebeband

– Leistung: 10 Watt

– Schutzart: IP20

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Länge USB-Kabel: 4,5 m

– Maße: 173 x 70 x 3 mm, Gewicht: 42 g

– LED-Anzeigetafel inklusive USB-Kabel Typ A auf Typ C, 2x doppelseitiges Klebeband und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107435505

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8726-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8726-3420.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/fq4ZCPbbLAr9mMW

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

