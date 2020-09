Luminea Home Control WLAN-Tür- & Fensteralarm

Immer wissen, wenn Fenster & Tür geöffnet werden

Kinderleicht Tür oder Fenster sichern: Einfach den Sensor von Luminea Home Control anbringen und diesen über das WLAN mit der kostenlosen App “Elesion” koppeln. Schon geht man mit einem guten Gefühl aus dem Haus.

Überwacht zuverlässig, mit weltweiter Benachrichtigung: Versucht jemand, über Fenster oder Tür in das Zuhause einzudringen, erhält man sofort eine Benachrichtigung auf dem Smartphone oder Tablet. Sind mehrere Sensoren installiert, sieht man, welcher Sensor ausgelöst wurde. So informiert man schnell Bekannte, Nachbarn oder die Polizei.

Einfache Kontrolle per App und Sprachbefehl: Jederzeit und überall kann man prüfen, ob Fenster oder Tür geschlossen ist. Alles was man dafür benötigt, ist ein Android- oder iOS-Mobilgerät mit Internet-Verbindung. Oder einen kompatiblen Google Home- bzw. Echo-Lautsprecher.

App mit cleverer Zusatz-Funktion: Hat man beispielsweise eine kompatible LED-Lampe gekoppelt, lässt sich diese bei Alarm durch den Sensor automatisch einschalten. So schreckt man Hausierer und potenzielle Einbrecher zusätzlich ab.

Lange Laufzeit mit Leerlauf-Schutz: Zwei volle Batterien reichen bis zu 1 Jahr lang. Und das bei bis zu 10 Aktivierungen am Tag, z.B. durch das Öffnen der Tür beim Verlassen des Hauses oder beim Lüften. Neigt sich die Leistung der Batterien dem Ende zu, wird man per App informiert.

– 2-teiliger Alarmgeber XMD-103.app für ein Fenster oder eine Tür

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für Android und iOS: für weltweite Benachrichtigungen bei ungewolltem Öffnen von Tür oder Fenster, Warnung bei niedrigem Batteriestand

– Kompatibel mit Alexa Voice Service von Amazon und Google Assistant: Abfragen des Status “offen” oder “geschlossen”

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des – Lichts bei Aktivierung des Alarms u.v.m.

– Blaue LED signalisiert Alarm-Auslöung

– Einfache Anbringung per Klebepads

– Niedriger Stromverbrauch: bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 10 Aktivierungen pro Tag durch Öffnen von Fenster oder Tür

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 71 x 25 x 20 mm, Gewicht: 78 g

– WLAN-Tür- & Fensteralarm inklusive Klebepads, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107375375

Preis: 9,89 EUR

Bestell-Nr. NX-4900-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4900-3103.shtml

Es sind auch drei Sets erhältlich:

Luminea Home Control 3er-Set WLAN-Tür- & Fensteralarm mit App, für Alexa & Google Assistant

Preis: 27,78 EUR

Bestell-Nr. NX-4918-625

Luminea Home Control 5er-Set WLAN-Tür- & Fensteralarm mit App, für Alexa & Google Assistant

Preis: 46,67 EUR

Bestell-Nr. NX-4919-625

Luminea Home Control 10er-Set WLAN-Tür- & Fensteralarm, App, für Alexa & Google Assistant

Preis: 89,41 EUR

Bestell-Nr. NX-4920-625

