Luminea Home Control WLAN-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmesser

Mit dem WLAN-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmesser mit Innen- & Außensensor, App von Luminea Home Control hat man Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen stets im Blick. Über den zweiten Sensor lässt sich beispielsweise die Temperatur im Außenbereich, Kühlschrank, Aquarium oder Terrarium erfassen.

Das Klimamonitoring wird komfortabel mit der App „ELESION“ gesteuert. Jederzeit lassen sich die aktuellen Messwerte auf dem Smartphone abrufen – auch von unterwegs. Damit kann man sofort auf Veränderungen reagieren und stets ein ideales Wohnklima schaffen.

Die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverläufe werden direkt in der App gespeichert. So behält man Trends im Blick. Bei kritischen Werten informiert das System automatisch.

In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Sensor ein. Schon ist man mit einer einfachen Anweisung über das Raumklima informiert. Bequemer geht“s nicht!

Der Sensor lässt sich mit kompatiblen Geräten im Smart Home vernetzen. Beispielsweise springt die Heizung automatisch an, wenn die Temperatur sinkt, oder man startet den Luftbefeuchter bei trockener Raumluft. Das schafft Komfort und spart Energie.

Sind bereits Smarthome-Geräte vorhanden, die per entsprechender App gesteuert werden? Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

Der handliche Klima-Sensor findet nahezu überall Platz. Ob an der Wand oder auf einem Möbel. Dank Funkübertragung ist er besonders flexibel einsetzbar.

– WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser für Innenräume

– Mit kabelgebundenem Sensor für außen oder zweiten Messbereich wie z.B. Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Terrarium u.v.m.

– Großes LCD-Display für gemessene Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

– Raumtemperatur-Messbereich: -9,9 bis +60 °C

– Raumluftfeuchtigkeit-Messbereich: 0 bis 99 % RH

– Messbereich kabelgebundener Sensor: -40 bis +120 °C

– Unterstützt Bluetooth 5.2

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Daten-Auswertung und Warnung bei Über- oder Unterschreiten von definierbaren Grenzwerten sowie bei niedrigem Batteriestand

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage oder Heizung in Abhängigkeit von der Temperatur, zum Ein- und Ausschalten eines Entfeuchters in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Messwerte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl abfragen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Datenlogger-Funktion: speichert die Messwerte zum bequemen Auswerten per App

– Mit Öse zum einfachen Aufhängen

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 73 x 29 x 23 mm, Gewicht: 38 g

– WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser inklusive externer Sonde und deutscher Anleitung

Der Luminea Home Control WLAN-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmesser mit Innen- & Außensensor, App ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5790-625 zum Preis von 18,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set sowie mit WLAN-Steckdose oder WLAN-Fernbedienung erhältlich:

https://www.pearl.de/mtrkw-13298-wlan-temperatur-luftfeuchtigkeitsmesser-mit-innen-und-aussensensor-app-und-sprachsteuerung.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/G6YWmripGstzwkw

