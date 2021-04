Luminea Home Control WLAN-RGB-CCT-Fluter LED-150

Farbenfrohe Lichtakzente für Haus, Hof und Garten

– Anpassbare Lichtfarbe in Bunt sowie Warmweiß bis Tageslichweiß

– Helligkeit nach Bedarf dimmbar

– Kostenlose App “ELESION” zur Lichtsteuerung, auch per Sprachsteuerung

– Programmierbare Szenen für automatisches Licht

– Weltweite Timer-Steuerung

– Wetterfest für den Außeneinsatz

Die Umgebung erstrahlt: Der Fluter von Luminea Home Control lässt sich an der Wand, der Decke oder am Boden anbringen – draußen wie drinnen. Der Lichtspender ist wetterfest und flexibel montierbar. Die Leuchtfarbe und die Helligkeit lassen sich individuell anpassen.

Per App “ELESION” behält man die volle Kontrolle – auch weltweit: Ist der Strahler mit dem WLAN gekoppelt, schaltet man ihn bequem über das Smartphone ein und aus. Oder man stellt einen automatischen Ein- und Ausschalt-Timer ein.

Das Smart Home automatisieren: Einfach andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles zentral steuern – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzten: Beispielsweise schaltet sich der Außenstrahler ein, wenn die Überwachungskamera aktiviert wird. Es ist kein Gateway notwendig – bei Bedarf nutzt man einfach einen Outdoor-Repeater um die WLAN-Reichweite zu verbessern.

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa oder den Google Assistant für den Empfänger ein. Schon schaltet man den Strahler mit einer einfachen Anweisung ein und aus.

– Fluter mit RGB-CCT-LEDs: für Haus, Hof und Garten

– Anpassbare Lichtfarbe: bunt (RGB) sowie warmweiß (2700 K) bis tageslichtweiß (6500 K)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: zum stufenlosen Steuern der Lichtfarbe und Helligkeit

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zu Siri, Amazon Alexa und Google Assistant: Lichtfarbe und Helligkeit per Sprachbefehl steuerbar

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Schwenkbarer Bügel für Montage an Boden, Wand oder Decke

– Maximale Sendeleistung 16 dBm

– Energieeffiziensklasse: A+

– Helligkeit: max. 1.500 Lumen

– Leistungsaufnahme: 20 Watt

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Stromversorgung: 230 Volt

– Gehäusefarbe: schwarz

– Maße: 142 x 126 x 43 mm, Gewicht: 450 g

– WLAN-Strahler inklusive Anschlusskabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107381918

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4963-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4963-3103.shtml

Auch als Sets erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set WLAN-RGB-CCT-Fluter LED-150, 1.500 lm, 20 Watt, IP65, mit Sprachsteuerung

Preis: 42,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4966-625

Luminea Home Control 3er-Set WLAN-RGB-CCT-Fluter LED-150, 1.500 lm, 20 Watt, IP65, mit Sprachsteuerung

Preis: 62,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4967-625

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

