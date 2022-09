Luminea Home Control WLAN- oder ZigBee-Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Sensoren

Jederzeit das Raumklima kontrollieren- bequem per App und Sprachbefehl

– Erfassungs-Genauigkeit anpassbar: +/-0,6 °C / %

– Daten-Abfrage auch bequem per Alexa, Google Assistant und Siri

– Automatische Steuerung von Klima- und Heizgeräten möglich

– Bis zu 8 Monate Batterie-Laufzeit

– Kostenlose App ELESION für weltweite Daten-Auswertung & Benachrichtigung

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Das Raumklima zu Hause immer im Blick: Den kompakten WLAN-Temperatur & Luftfeuchtigkeits-Sensor von Luminea Home Control kann man an die Wand hängen oder beispielsweise ins Bücherregal oder auf die Kommode legen. So wird das Smartphone zum Klima-Messgerät und zeigt die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an. Damit weiß man sofort, wenn es Zeit wird zum Lüften oder zum Heizen.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Einfach den Sensor per WLAN mit dem Mobilgerät koppeln und die Erfassungs-Genauigkeit ganz nach Bedarf einstellen. Auf Wunsch wird man benachrichtigt, sobald ein definierter Grenzwert über- oder unterschritten wird.

Daten-Abfrage auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten lässt sich Siri, Alexa und den Google Assistant für den Sensor einrichten. Schon kann man sich mit einer einfachen Anweisung über das Raumklima informieren lassen. Bequemer geht“s nicht!

Ideal zum Vorbeugen von Schimmel – auch im Bad und Keller: Mit den Werten im Blick weiß man, wann man durch Lüften, Heizen oder Entfeuchten gegenwirken sollte!

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet das Heizgerät ein, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt. Oder man lässt den Entfeuchter einschalten, sobald die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. So sorgt man vollautomatisch für ein ideales Raumklima!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Temperatur-Messbereich: -10 bis +55 °

– Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %

– Erfassungs-Genauigkeit anpassbar: +/-0,6 °C / %

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Daten-Auswertung und Warnung bei Über- oder Unterschreiten von definierbaren Grenzwerten sowie bei niedrigem Batteriestand

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage oder Heizung in Abhängigkeit von der Temperatur, zum Ein- und Ausschalten eines Entfeuchters in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Messwerte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl abfragen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für bis zu 8 Monate Laufzeit bei Standardeinstellung

– Maße: 25 x 70 x 22 mm, Gewicht: 20 g

– Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404433

Preis: 15,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7226-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7226-3041.shtml

Auch als Sets erhältlich:

Luminea Home Control WLAN-Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Sensor mit App, 2er-Set

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7309-625

Luminea Home Control WLAN-Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Sensor mit App, 4er-Set

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7310-625

Luminea Home Control ZigBee-Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Sensor mit App, Sprachsteuerung

Die ZigBee-Variante (gleiche Features wie oben, ZX-7226)

– Bis zu 12 Monate Laufzeit dank stromsparendem ZigBee-Funk-Standard

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Einfach den Sensor über ein ZigBee-Gateway mit dem WLAN und dem Mobilgerät koppeln. Die Erfassungs-Genauigkeit stellt man ganz nach Bedarf ein. Auf Wunsch wird man benachrichtigt, sobald ein definierter Grenzwert über- oder unterschritten wird.

Extra-lange Sensor-Laufzeit: Dank stromsparendem ZigBee-Funk-Standard läuft der Sensor bis zu 12 Monate ohne Batteriewechsel. Per App kann man sich informieren lassen, wenn die Energie zur Neige geht.

– ZigBee 3.0: per ZigBee-Gateway in Ihr WLAN integrierbar, für Zugriff per Mobilgerät

– EAN: 4022107404525

Preis: 15,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7227-625

Auch als Sets erhältlich:

Luminea Home Control ZigBee-Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Sensor mit App, 2er-Set

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7311-625

Luminea Home Control ZigBee-Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Sensor mit App, 4er-Set

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7312-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/4NWwRdZ8Y9K9Sds

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.