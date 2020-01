Luminea Home Control WLAN-LED-Deckenleuchte, 36 Watt

Für ein persönliches Lichtambiente

– Für jeden Anlass das richtige Licht

– Bequem steuerbar per Sprachbefehl und Smartphone

– Regelbar von warmweiß bis tageslichtweiß (CCT)

Die Räume ins rechte Licht setzen: Nach Belieben dimmen und die passende Farbtemperatur für jede Gelegenheit wählen – ob für den romantischen Abend zu zweit, ein entspanntes Treffen mit Freunden oder beim Arbeiten am Schreibtisch.

Per App “Elesion” erhält man weltweit die volle Kontrolle: Die Leuchte von Luminea Home Control lässt sich ganz einfach vom Sofa aus oder von unterwegs steuern – mit dem Smartphone per App.

Per Sprachbefehl steuert man mit Amazon Alexa oder Google Assistant: Man legt einfach die Füße hoch und aufs Wort hin geht das Licht an oder aus.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzten: Beispielsweise schaltet das Wohnzimmerlicht ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

– Helligkeit dimmbar bis 2.800 Lumen

– Farbtemperatur regelbar von warmweiß (2700 K) bis tageslichtweiß (6500 K)

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz)

– Gratis-App “Elesion” für Android und iOS: für komfortable Steuerung des Lichts

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: per Sprachbefehl ein- und ausschalten u.v.m.

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts z.B. bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Einfache Montage

– Energieeffizienzklasse: A

– Leistung: 36 Watt

– Stromversorgung: per 230-Volt-Direktanschluss

– Maße (Ø x H): 48 x 7 cm, Gewicht: 1,3 kg

– Deckenleuchte inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 42,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6206-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6206-3103.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.