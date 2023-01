Luminea Home Control TV-Hintergrundbeleuchtung mit Kamera bzw. HDMI-Sync-Box 4K

Leuchtet passend zum TV-Bild in verschiedenen Farben und ohne Verzögerung

– Lichtsteuerung über Full-HD-Weitwinkelkamera zur Fernsehbild-Farberfassung

– 114 RGB-IC-LEDs für mehrere Farben gleichzeitig und 16 Mio. Farbtöne

– Für TVs von 55 – 65″: 3,8 Meter LED-Streifen in 4 Abschnitte unterteilt

– Kostenlose App ELESION zum Einstellen von Sättigung, Helligkeit und mehr

– Kompatibel mit Siri, Alexa und Google Assistant

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit der TV-LED-Hintergrundbeleuchtung mit Kamera von Luminea Home Control wird Fernsehen zum Kino-Erlebnis: Einfach den LED-Streifen auf der Rückseite des TVs anbringen, die Kamera auf den Fernseher setzen und das Set an eine Steckdose anschließen. Fertig! Sobald man den Fernseher einschaltet, erfasst die Kamera die Fernsehbild-Farben und lässt das Licht in den passenden Farben leuchten. Ob Actionfilm, Krimis oder der Serien-Marathon: Jede Szene wird zu einem Wow!

Moderne RGB-IC-Leucht-Technologie: Der Streifen ist in mehrere Abschnitte gegliedert, die in jeweils eigener Farbe leuchten können. So ist es möglich, dass der TV passend zur Szene z.B. rechts oben blau, rechts unten rot und auf den anderen Seiten in weiteren Farben hintergrundbeleuchtet ist.

Per App „ELESION“ behält man die Kontrolle, stellt die Farb-Sättigung und den Timer ein, dimmt die Helligkeit und mehr.

Auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten lässt sich Siri, Alexa und den Google Assistant für den TV-Beleuchtung einstellen. Schon führt man Aktionen mit einer einfachen Anweisung aus.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise lässt sich das Wohnzimmerlicht ausschalten, wenn die TV-Beleuchtung einschaltet.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– LED-Hintergrundbeleuchtung für TVs mit 55″ bis 65″ Bilddiagonale

– Lichtsteuerung über Full-HD-Weitwinkel-Kamera zur Fernsehbild-Farberfassung: gleicht die Beleuchtung dem Bildschirminhalt an

– Kamera-Auflösung: Full HD (1080p)

– RGB-IC-Technologie: einzeln adressierbare LED-Abschnitte für mehrere Farben gleichzeitig und 114 LEDs für 16 Mio. Farbtöne

– In vier Abschnitte unterteilter Streifen für korrekte Farben je TV-Seite

– Streifen-Gesamtlänge: 3,8 m

– Einfache Installation mit selbstklebenden Halte-Clips

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Einstellen von Sättigung, Helligkeit und mehr

– Kompatibel mit Alexa und Google Assistant: Licht per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuerbar

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Leistungsaufnahme: 24 Watt

– Stromversorgung: per 230-Volt-Netzteil

– LED-Streifen inklusive Kamera, Netzteil, 10 Halte-Clips und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407977

Preis: 76,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5344-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5344-3306.shtml

Luminea Home Control HDMI-TV-Sync-Box für Ambiente-Licht, RGB-IC-LEDs, 4K UHD, WLAN, 55-65″

Leuchtet passend zum TV-Bild in verschiedenen Farben und ohne Verzögerung

– Sorgt für ein verzögerungsfreies Ambiente-Licht passend zum Fernsehbild

– RGB-IC-Technologie: für mehrere Farben gleichzeitig und 16 Mio. Farbtöne

– Für 4K-TVs von 55 – 65″ und Sat-/Kabel-Receiver, Spielekonsolen, Blu-ray-Player

– Kostenlose App ELESION zum Einstellen von Sättigung, Helligkeit und mehr

– Kompatibel mit Siri, Alexa und Google Assistant

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Leuchtet passend zum TV-Bild – ohne Verzögerung: Mit wenigen Handgriffen bringt man den LED-Streifen an der Rückseite des Fernsehers an, verbindet dann die HDMI-Sync-Box mit einer Video-Quelle wie z.B. einem Sat- oder Kabel-Receiver, Spielekonsole, dem DVD-Player oder einem Streaming-Gerät wie z.B. einem Fire- oder Apple-TV. Schon wird der Fernsehabend zum Kino-Erlebnis mit Lichteffekten zum Staunen.

Per App „ELESION“ behält man weltweit die volle Kontrolle: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts steuert man bequem Helligkeit, Sättigung, Leuchteffekte u.v.m.

Bedienung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Hintergrundbeleuchtung ein. Schon schaltet man den LED-Streifen mit einer einfachen Anweisung ein und aus und wählt seine Lieblingsfarbe.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise lässt sich das Wohnzimmerlicht ausschalten, wenn die TV-Beleuchtung einschaltet.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– LED-Hintergrundbeleuchtung für TVs mit 55″ bis 65″ Bilddiagonale

– Lichtsteuerung über Sync-Box zur Fernsehbild-Erfassung über das HMDI-Videosignal: gleicht die Beleuchtung dem Bildschirminhalt an

– Für den Anschluss an Sat- oder Kabel-Receiver, Spielekonsolen, DVD-Player oder Streaming-Geräte wie z.B. einem Fire- oder Apple-TV

– Unterstützt Video-Signale bis 4K UHD mit 60 Bildern/Sek

– RGB-IC-Technologie: 38 einzeln adressierbare LED-Abschnitte für mehrere Farben gleichzeitig und 114 LEDs für 16 Mio. Farbtöne

– In vier Abschnitte unterteilter Streifen für korrekte Farben je TV-Seite

– Streifen-Gesamtlänge: 3,8 m

– Einfache Installation mit selbstklebenden Halte-Clips

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Einstellen von Sättigung, Helligkeit und mehr

– Kompatibel mit Alexa und Google Assistant: Licht per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuerbar

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Leistungsaufnahme: 24 Watt

– Stromversorgung: per 230-V-Netzteil

– Maße Box: 110 x 23 x 72 mm, Gewicht: 420 g

– LED-Streifen mit HDMI-Sync-Box inklusive Netzteil, HDMI-Kabel, 10 Halte-Clips und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407953

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5345-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/wR4tCEeMrPgDsFA

