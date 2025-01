Luminea Home Control Super Slim WLAN-CCT-LED-Deckenlampe SPL-240.app

Perfekte Beleuchtung, flexibel steuerbar: Fernbedienung, App & Sprachbefehl

– CCT-LED-Deckenleuchte mit RGB-Hintergrundbeleuchtung und WLAN-Verbindung

– Steuern per Fernbedienung, kostenloser App „ELESION“ und Sprachbefehl

– Super-flach: nur 2,5 cm hoch, 29 cm Durchmesser

– Dimmbare Helligkeit bis 2.565 Lumen, das richtige Licht für jede Stimmung

– Memory-Funktion: merkt sich die zuletzt verwendeten Einstellungen

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44

Die Super-Slim-LED-Deckenleuchte von Luminea Home Control erzeugt bei einer Leistungsaufnahme von 24 Watt eine Lichtstärke von bis zu 2.565 Lumen und ist stufenlos dimmbar.

Eine RGB-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Farbtönen wie Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiß und Violett sowie verschiedene Farbwechselmodi.

Die Lichtsteuerung erfolgt über die App ELESION“ per WLAN-Verbindung. Neben der Grundhelligkeit kann die Farbtemperatur zwischen Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) und Tageslichtweiß (6500 K) eingestellt werden. Eine Memory-Funktion speichert die zuletzt gewählten Einstellungen.

Die Deckenleuchte unterstützt die Sprachsteuerung über Siri, Alexa und Google Assistant.

Die Integration in bestehende Smart-Life- und Tuya-Systeme ist möglich, so dass verschiedene Smart-Home-Geräte zentral gesteuert und automatisiert werden können.

– Multifunktionale 24-Watt-Deckenlampe mit Fernbedienung

– intergrundbeleuchtung mit RGB-LEDs mit verschieden Farbwechsel-Modi oder als konstantes Dekoelement

– Schicke runde Form mit 29 cm Durchmesser

– Ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer u.v.m

– Schmiegt sich flach an die Decke: nur 2,5 cm hoch

– Einstellbare Lichtfarbe (CCT): warmweiß (3000 K), weiß (4000 K) und tageslichtweiß (6500 K)

– Dimmbare Helligkeit bis 2.565 Lumen

– Steuern per Fernbedienung oder kostenloser App „ELESION“ für iOS und Android

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Deckenleuchte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Memory-Funktion: merkt sich die zuletzt verwendeten Einstellungen

– Spritzwassergeschützes Gehäuse: IP44

– Optional per Hängehalterung (bitte dazu bestellen) montierbar

– Stromversorgung Deckenlampe: 220 – 240 Volt AC, 50/60Hz, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 29 x 2,5 cm, Gewicht: 585 g

– LED-Deckenlampe SPL-240.app inklusive Fernbedienung, Schrauben und Dübel und deutscher Anleitung

Preis: 32,99 EUR

Luminea Decken-Hängehalterung für Leuchten SPL-240.app & SPL-230, bis 120 cm

Aus der Deckenleuchte wird im Nu eine elegante Hängelampe

– Seile aus Draht für dezente Optik

– Stufenlos anpassbare Länge: bis zu 120 cm

– Ideal zum Aufhängen der Leuchte über Ess- & Couchtischen und im Treppenhaus

Die Aufhängung ermöglicht den Umbau von Deckenleuchten zu Pendelleuchten. Das Montagesystem verfügt über eine stufenlos verstellbare Aufhängung mit einer maximalen Länge von 120 Zentimetern. Die verlängerte Aufhängung eignet sich für die Montage über Esstischen, Couchtischen oder in Treppenhäusern.

– Hängehalterung für die ultraflache LED-Deckenleuchten SPL-240.app und SPL-230

– Seile aus Draht für dezente Optik

– Stufenlos anpassbare Länge: bis zu 120 cm

– Hängehalterung inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 9,99 EUR

