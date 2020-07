Luminea Home Control Rollladen-Touch-Unterputz-Steuerung

Automatisiert mit der ELESION-App das Smarthome

– Glas-Oberfläche mit beleuchteten Touch-Tasten

– Kostenlose App für Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel zu Siri, Alexa und Google Assistant

– Automatische Steuerung auch per Timer

– Direkt-Anschluss an Rollladen-Elektronik

Rollladen mit Still steuern, einfach per Berührung: Einfach den klassischen Schalter durch die Steuerung ersetzen. Und schon reicht ein leichtes Antippen auf die elegante Glasoberfläche der Rollladen-Touch-Steuerung, um den Rollladen hoch oder runter zu fahren!

Auch per Smartphone und Tablet-PC: Einfach vom Sofa aus steuern. Oder gemütlich im Bett die ELESION App bedienen. Mit der kostenlosen App für Android und iOS steuert man den Luminea Home Control Rollladen bequem mit dem Mobilgerät. Auf Wunsch sogar automatisch zeitgesteuert!

Noch bequemer geht’s nur per Sprachkommando: Mit wenigen Klicks in den jeweiligen Apps profitiert man von Siri, Alexa und vom Google Assistant. Und mit einem einfachen Sprachbefehl fährt der Rollladen hoch oder runter!

Das Smart Home automatisieren:Kompatible Geräte koppelt man mit der App und steuert alles zentral – direkt über das Smartphone! So komfortabel vernetzt man die Geräte miteinander: Z.B. das Wohnzimmerlicht einschalten lassen, wenn der Rollladen herunterfährt.

– Oberfläche aus gehärtetem Glas mit beleuchteten Tasten

– Touch-Funktionfür hoch, runter und Stopp

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android:zur komfortablen Steuerung per Smartphone und Tablet-PC, mit Zeitschalt-Funktion

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant:Rollladen per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuerbar

– Auch kompatibel zu Siri von Apple:Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar,z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Herunterfahren des Rollladens beim Einschalten des Lichts u.v.m.

– Schalter belastbar bis max. 300 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (3-adriger Direkt-Anschluss an Rollladen-Elektronik)

– Maße: 86 x 86 x 39 mm, Gewicht: 130 g

– WiFi-Touch-Schalter inklusive deutscher Anleitung

– EAN:4022107366656

Preis: 22,81 EUR

Bestell-Nr. NX-4667-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4667-3103.shtml

Die Luminea Home Control Rollladen-Touch-Unterputz-Steuerung ist auch als preisgünstiges Set verfügbar:

Luminea Home Control 2er-Set Rollladen-Touch-Unterputz-Steuerung, App & Sprachsteuerung

Preis: 44,68 EUR

Bestell-Nr. NX-4671-625

Luminea Home Control 4er-Set Rollladen-Touch-Unterputz-Steuerung, App & Sprachsteuerung

Preis: 86,43 EUR

Bestell-Nr. NX-4672-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/qBBpGFOp

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.