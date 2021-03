Luminea Home Control Outdoor-WLAN-2-fach-Steckdose

2 Garten-Elektrogeräte per Sprache & App steuern

– Sprachbefehl-Steuerung per Amazon Echo und Google Home

– Weltweite Steuerung per Internet und App

– Gratis-App “ELESION” für Android und iOS

– Beide Steckdosen individuell per App steuerbar

– Mit Silikon-Abdeckung

– Spritzwassergeschützt IP44

Elektrogeräte von der Gartenliege aus schalten: Einfach die Beine hochlegen – denn jetzt steuert man auch im Außenbereich Beleuchtung, Teichpumpe und mehr bequem per Sprachbefehl oder App!

Einzeln steuerbar: Beide Outdoor-Steckdosen von Luminea Home Control lassen sich völlig unabhängig voneinander schalten. So hat man immer die individuelle Kontrolle über die angeschlossenen Geräte.

Per Sprachkommando schalten: Mit wenigen Klicks in der Smart-Home-App “ELESION” profitiert man von Alexa Voice Service von Amazon und von Google Assistant. So wird das Ein- und Ausschalten so einfach wie nie.

Die Geräte auch zeitgesteuert steuern: Feste Schaltzeiten lassen sich in der App programmieren – separat für beide Steckdosen. So wird beispielsweise der Garten immer zur gewünschten Zeit illuminiert oder der Teich mit plätscherndem Wasser belüftet.

Die Elektro-Geräte von weltweit bedienen: Per App greift man auch von unterwegs und aus dem Urlaub auf die WLAN-Steckdose zu. Die Geräte lassen sich aus der Ferne schalten, die Zeitprogramme anpassen und prüfen, ob die Geräte ausgeschaltet sind.

– Schaltbare WLAN-Doppel-Steckdose SF-630.avs für Balkon, Terrasse, Gartenhaus u.v.m.

– Beide Steckdosen getrennt steuerbar

– Weltweiter Zugriff per Internet und App

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kompatibel mit Alexa Voice Service von Amazon und Google Assistant: Geräte per Amazon Echo sowie Google Home und Sprachbefehl bedienen

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für Steuerung und Timer-Funktion

– Zeitschaltuhr-Funktion: automatische Aktivierung und Deaktivierung nach einstellbarem Zeitplan

– LED-Statusanzeige für Funktion und WLAN

– Spritzwassergeschütztes Kunststoff-Gehäuse für den Außenbereich: IP44

– Selbstschließende Schutzdeckel und integrierte Kindersicherung

– Überspannungsschutz und Schutz gegen Kurzschluss

– Maximale Last: 2.300 Watt / 10 A (gesamt)

– Stromversorgung: 230 Volt

– Material: Steckdosenklappen aus Silikon

– Farbe: schwarz

– Maße: 105 x 77 x 53 mm, Gewicht: 280 g

– WLAN-Steckdose SF-630.avs inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107384490

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5000-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5000-3103.shtml

Die Steckdose ist auch im 2er Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set Outdoor-WLAN-2-fach-Steckdosen kompatibel zu Alexa & Google Assistant

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. NC-7513-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/oGhpmDio

