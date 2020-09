Luminea Home Control Outdoor-Fluter LED-450

Licht & Farbe bequem per kostenloser App steuern

– Fluter mit RGB-CCT-LEDs

– Anpassbare weiße Lichtfarbe (CCT)

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App zur Lichtsteuerung, mit einstellbarem Timer

– 4 einstellbare Lichtmodi

– Per optionaler Gateway-Mesh-Erweiterung auch weltweit steuerbar

Damit erstrahlt die Umgebung: Der Fluter von Luminia Home Control lässt sich an der Wand, Decke oder Boden anbringen, drinnen wie draußen. Das Leuchtwunder ist wetterfest und flexibel montierbar. Schon taucht man sein Zuhause in einen prachtvollen Lichtzauber!

So wird die Nacht zum Tag: Düstere Ecken in der Garage oder der Weg im Garten werden ausgeleuchtet. Der Lichtspender strahlt bis zu 4.500 Lumen hell. Da findet man sich auch im Dunkeln zurecht!

Per App “Elesion” hat man die volle Kontrolle – auch weltweit: Der Strahler wird über das Smartphone ein- und ausgeschaltet, auch über den Ein- und Ausschalttimer. Leuchtfarbe sowie Helligkeit und verschiedene Modi sind wählbar.

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Empfänger ein. Schon lässt sich der Strahler mit einer einfachen Anweisung ein- und ausschalten.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet der Strahler an, wenn die Überwachungskamera aktiviert wird.

Energieeffizient: Der LED-Fluter ist mit 4.500 Lumen Leuchtkraft bei gerade einmal 60 Watt Verbrauch enorm sparsam. Umwelt und Geldbeutel jubeln – LED-Technik sei Dank!

– Helligkeit: max. 4.500 Lumen

– Energieeffiziensklasse A

– Leistungsaufanhme: 60 Watt

– Wetterfest: IP65

– Schwenkbarer Bügel für Montage an Boden, Wand oder Decke

– Gehäuse-Material: schwarzes Metall

– Stromversorgung: 230 Volt über Steckdose (Kabellänge: 1,2 m)

– Maße 27 x 23 x 3,8 cm, Gewicht: ca. 1,36 kg

– Lieferumfang: LED-Fluter LED-450 inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107369503

Preis: 39,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4681-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4681-3103.shtml

2er Set:

Luminea Home Control 2er-Set Outdoor-Fluter, RGB-CCT-LEDs, Bluetooth, App, 4.500 lm, 60 Watt

Preis: 74,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4685-625

Mit Gateway:

Luminea Home Control Outdoor-Fluter mit RGB-CCT-LEDs, Bluetooth & App, 4.500 lm mit Gateway

Fluter Luminea Home Control Outdoor-Fluter mit RGB-CCT-LEDs, Bluetooth & App, 4.500 lm, 60 W, IP65 (NX-4681, s.o.) plus Gateway:

Gateway-Mesh-Erweiterung

– Bluetooth 4.2 für kabellose Verbindung zwischen Fluter und Gateway, Reichweite: bis zu 10 m

– Mesh-Funktion: mehrere Gateways für Reichweitenverlängerung vernetzbar

– Bis zu 64 Geräte pro Gateway koppelbar

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für Android und iOS

– Automatische Szenarien programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Status-Anzeige über 2 LEDs

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 61 x 16 x 61 mm, Gewicht: 34 g

– Gateway inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107945141

Preis: 54,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4690-625

Auch als Sets:

Luminea Home Control 2x Outdoor-Fluter, RGB-CCT-LEDs, Bluetooth & App, 4.500 lm + Gateway

Preis: 92,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4691-625

Luminea Home Control 4x Outdoor-Fluter, RGB-CCT-LEDs, Bluetooth & App, 4.500 lm + Gateway

Preis: 159,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4692-625

