Lukas Neugebauer von LNR: Die Bedeutung von Lage und Infrastruktur bei Immobilieninvestitionen

LNR Real Estate GmbH Geschäftsführer Lukas Neugebauer erläutert, warum Lage und Infrastruktur entscheidende Faktoren für erfolgreiche Immobilieninvestitionen sind.

Die LNR Real Estate GmbH hat sich als renommierter Akteur auf dem Wiener Immobilienmarkt etabliert. In einem exklusiven Interview teilt Geschäftsführer Lukas Neugebauer seine Erkenntnisse zur Bedeutung von Lage und Infrastruktur bei Immobilieninvestitionen. Er erklärt, warum diese Faktoren oft unterschätzt werden und wie sie den langfristigen Erfolg von Immobilienprojekten beeinflussen.

Die Schlüsselrolle von Lage und Infrastruktur

„Lage, Lage, Lage“ – dieses alte Immobiliencredo hat auch im 21. Jahrhundert nicht an Gültigkeit verloren. Lukas Neugebauer, erfahrener Immobilienexperte und Geschäftsführer der LNR Real Estate GmbH, unterstreicht die anhaltende Relevanz dieses Grundsatzes. „Die Lage einer Immobilie ist und bleibt der wichtigste Werttreiber“, erklärt er. „Doch was eine gute Lage ausmacht, hat sich im Laufe der Zeit verändert und ist heute komplexer denn je.“

In der dynamischen Welt des Immobilienmarktes ist es entscheidend, nicht nur den aktuellen Status quo zu betrachten, sondern auch zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. Der Immobilienexperte betont: „Eine Lage, die heute als durchschnittlich gilt, kann morgen schon hochbegehrt sein. Es geht darum, Potenziale zu erkennen und vorausschauend zu agieren.“

Vom Makro- zum Mikrostandort

Bei der Bewertung einer Lage unterscheidet der LNR-Chef zwischen Makro- und Mikrostandort. Der Makrostandort umfasst die größere geografische Einheit – im Fall von Wien etwa die einzelnen Bezirke. „Jeder Wiener Bezirk hat seinen eigenen Charakter und seine spezifischen Vor- und Nachteile“, erläutert der LNR-Chef. „Während der erste Bezirk für Luxusimmobilien prädestiniert ist, bieten aufstrebende Gebiete wie der 10. Bezirk spannende Entwicklungsmöglichkeiten.“

Der Mikrostandort hingegen bezieht sich auf das unmittelbare Umfeld der Immobilie. Hier spielen Faktoren wie Straßenlärm, Nachbarschaft oder die direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr eine Rolle. „Oft können wenige hundert Meter einen enormen Unterschied machen“, weiß der Immobilienexperte aus den Erfahrungen der LNR Real Estate GmbH.

Die Analyse des Mikrostandorts erfordert oft detektivische Kleinarbeit. „Wir schauen uns nicht nur an, was heute ist, sondern auch, was in Zukunft sein könnte“, erklärt der LNR-Geschäftsführer. „Gibt es Pläne für neue Grünflächen? Wie entwickelt sich die lokale Gastronomie- und Kulturszene? Solche Details können entscheidend sein für die langfristige Wertentwicklung einer Immobilie.“

Die Bedeutung der Infrastruktur

Eng verknüpft mit der Lage ist die vorhandene Infrastruktur. „Eine erstklassige Infrastruktur kann selbst eine mittelmäßige Lage aufwerten“, betont Lukas Neugebauer. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Vielmehr umfasst eine gute Infrastruktur heute ein breites Spektrum an Faktoren:

– Nahversorgung (Supermärkte, Apotheken, Ärzte)

– Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Universitäten)

– Freizeitmöglichkeiten (Parks, Sportstätten, Kultureinrichtungen)

– Digitale Infrastruktur (Breitbandanbindung, 5G-Netz)

– Soziale Einrichtungen (Pflegeheime, Gemeindezentren)

„Je vielfältiger und hochwertiger die Infrastruktur, desto attraktiver ist eine Immobilie für potenzielle Käufer oder Mieter“, fasst der LNR-Geschäftsführer zusammen.

Der Immobilienexperte weist darauf hin, dass die Bedeutung einzelner Infrastrukturelemente je nach Zielgruppe variieren kann. „Für junge Familien sind gute Schulen und Kindergärten oft das wichtigste Kriterium, während für Senioren die Nähe zu medizinischen Einrichtungen entscheidend sein kann“, erläutert er. „Als Immobilienentwickler müssen wir diese unterschiedlichen Bedürfnisse verstehen und in unsere Planungen einbeziehen.“

Lukas Neugebauer: Strategien für erfolgreiche Immobilieninvestitionen

Basierend auf den LNR Real Estate GmbH Erfahrungen hat Lukas Neugebauer klare Vorstellungen davon, wie Investoren Lage und Infrastruktur optimal für sich nutzen können.

Potenziale frühzeitig erkennen

„Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Entwicklungspotenziale frühzeitig zu erkennen“, erklärt der LNR-Chef. Dabei gehe es darum, Gebiete zu identifizieren, die von künftigen Infrastrukturmaßnahmen profitieren werden. „Wenn etwa eine neue U-Bahn-Linie geplant ist, kann es sich lohnen, schon Jahre im Voraus in den betroffenen Gebieten zu investieren.“

Die LNR Real Estate GmbH setzt dafür auf eine Kombination aus Datenanalyse und lokaler Expertise. „Wir beobachten kontinuierlich Stadtentwicklungspläne, demografische Trends und wirtschaftliche Indikatoren“, so Neugebauer. „Gleichzeitig ist es unerlässlich, vor Ort präsent zu sein und ein Gespür für die Dynamik eines Viertels zu entwickeln.“

Dieser Ansatz erfordert oft Geduld und einen langen Atem. „Manchmal dauert es Jahre, bis sich das Potenzial einer Lage voll entfaltet“, gibt der LNR-Chef zu bedenken. „Aber wer früh investiert und die richtigen Entscheidungen trifft, kann überproportional von der Wertsteigerung profitieren.“

Nachhaltige Quartiersentwicklung

Ein weiterer Fokus von Lukas Neugebauer von LNR liegt auf der nachhaltigen Quartiersentwicklung. „Statt einzelne Immobilien isoliert zu betrachten, denken wir in größeren Zusammenhängen“, erläutert er. Dabei gehe es darum, ganze Stadtviertel aufzuwerten und lebenswerte Umgebungen zu schaffen.

Ein Beispiel dafür ist das Projekt „Backsteinbauten im „Supergrätzl'“ in Wien-Favoriten. Hier wird ein ehemaliges Fabrikareal zu einem multifunktionalen Stadtquartier transformiert. Neben Wohn- und Gewerbeflächen entstehen öffentliche Grünflächen, eine Markthalle und Begegnungszonen. „Durch solche ganzheitlichen Ansätze schaffen wir nicht nur Wohnraum, sondern tragen zur Lebensqualität eines ganzen Viertels bei“, betont der Immobilienexperte.

Die nachhaltige Quartiersentwicklung erfordert eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern. „Wir stehen im ständigen Dialog mit der Stadtverwaltung, lokalen Unternehmen und den Anwohnern“, erklärt der LNR-Chef. „Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Projekte nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch einen echten Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen.“

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Die Erfahrungen der LNR Real Estate GmbH zeigen, dass sich Anforderungen an Lage und Infrastruktur im Laufe der Zeit wandeln können. „Was heute als perfekte Lage gilt, kann morgen schon anders bewertet werden“, gibt Neugebauer zu bedenken. Daher sei es wichtig, Immobilien so zu konzipieren, dass sie sich an veränderte Bedürfnisse anpassen lassen.

Ein Beispiel dafür ist das zunehmende Bedürfnis nach Heimarbeitsplätzen. „Wir achten bei unseren Projekten darauf, flexible Grundrisse zu schaffen, die sich leicht an neue Nutzungsanforderungen anpassen lassen“, erklärt der LNR-Chef. Auch bei der technischen Infrastruktur setzt das Unternehmen auf Zukunftsfähigkeit, etwa durch die Integration von Smart-Home-Technologien.

Der LNR-Chef betont, dass diese Flexibilität nicht nur für Wohnimmobilien gilt. „Auch im Gewerbebereich müssen wir umdenken“, erklärt er. „Moderne Büroflächen müssen heute multifunktional sein und sowohl Einzelarbeit als auch Kollaboration ermöglichen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach gemischten Nutzungskonzepten, die Wohnen, Arbeiten und Freizeit intelligent miteinander verbinden.“

Fazit: Lage und Infrastruktur als Schlüssel zum Erfolg

Lukas Neugebauer von der LNR Real Estate GmbH unterstreicht die zentrale Bedeutung von Lage und Infrastruktur für erfolgreiche Immobilieninvestitionen. „Diese Faktoren sind nicht statisch, sondern unterliegen einem ständigen Wandel“, resümiert er. „Wer hier vorausschauend agiert und Entwicklungen antizipiert, kann enorme Wertsteigerungspotenziale erschließen.“

Die LNR Real Estate GmbH Erfahrungen zeigen, dass eine sorgfältige Analyse von Lage und Infrastruktur, gepaart mit einem ganzheitlichen Ansatz in der Quartiersentwicklung, den Grundstein für nachhaltige und profitable Immobilieninvestitionen legt. „Unser Ziel ist es, nicht nur Gebäude zu errichten, sondern lebenswerte Umgebungen zu schaffen“, schließt Neugebauer. „Denn am Ende sind es die Menschen, die eine Lage wirklich wertvoll machen.“

Der Immobilienexperte blickt optimistisch in die Zukunft: „Wien bleibt ein attraktiver Standort für Immobilieninvestitionen. Mit seinem einzigartigen Mix aus historischem Charme und moderner Infrastruktur bietet die Stadt ideale Voraussetzungen für innovative Immobilienkonzepte.“ Die Herausforderung bestehe darin, diese Qualitäten zu bewahren und gleichzeitig den sich wandelnden Bedürfnissen einer wachsenden Metropole gerecht zu werden. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz und dem Fokus auf nachhaltige Entwicklung sieht sich die LNR Real Estate GmbH für diese Aufgabe bestens gerüstet.

