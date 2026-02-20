Ludwigsburg: WHS-Neubau mit 43 Eigentumswohnungen – 40 Prozent bereits verkauft

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS) baut auf dem Gelände des ehemaligen WHS-Firmensitzes in der Hohenzollernstraße 43 Eigentumswohnungen und eine Gewerbeeinheit. Das Neubauprojekt „Zollern12“ bietet mit 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, darunter acht barrierefreie 3-Zimmer-Wohnungen, einen vielfältigen Wohnungsmix. 40 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft.

Wohnraum in Großstädten wie Stuttgart, München, Hamburg, Dresden oder Berlin ist knapp. Mit dem Neubau und Bezug des neuen Firmensitzes in der Hohenzollernstraße 14 in Ludwigsburg hat die WHS am bisherigen Standort in der Hohenzollernstraße 12 die Möglichkeit geschaffen, eine zentrumsnahe Fläche für dringend benötigten Wohnraum zu erschließen. Das Angebot reicht von durchdachten 2-Zimmer-Wohnungen ab ca. 56,13m² bis zu 4-Zimmer-Domizilen für individuelle Wohnträume auf ca. 88,53m². Die Nachfrage ist hoch – von den 43 modernen Eigentumswohnungen sind bereits 40 Prozent verkauft.

Vielfältiger Wohnungsmix

Die Wohnungen des Neubaus mit Tiefgarage eignen sich sowohl zur Eigennutzung als auch als attraktive Kapitalanlage. Alle Wohnungen sind per Aufzug erreichbar – von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss. Das Projekt wird nach dem KfW-Effizienzhaus-55-EE-Standard errichtet und vereint eine energieeffiziente Bauweise mit Fernwärmeversorgung und sorgfältig gestalteten Außen-anlagen. Der ausgewogene Wohnungsmix des Projekts bietet für jede Lebenssituation das passende Zuhause. Im Innern erwartet Zollern12 seine künftigen Bewohnerinnen und Bewohner mit durchdacht geschnittenen Grundrissen und einer hellen, einladenden Wohnatmosphäre.

Urbane Wohnlage

Auch die urbane Lage des Neubauprojekts im Ludwigsburger Süden weiß zu überzeugen: Der Ludwigsburger Bahnhof ist fußläufig zu erreichen. Auch die lebendige Innenstadt, das Residenz-schloss mit dem Blühenden Barock, die Filmakademie Baden-Württemberg sowie die Pädagogische Hochschule befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zudem sind sie, ebenso wie die Stuttgarter Innenstadt, durch die gute Verkehrsanbindung schnell und bequem erreichbar.

Weitere Informationen stellt die WHS unter www.zollern12.de bereit.

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.830 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.650 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, und München aktiv.

