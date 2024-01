Luca Sophia Collin gewinnt Grand Prix Kür

Goldene Schleife beim LVM Dressurchampionat vergeben

Die Grand Prix Kür ist beim AGRAVIS-Cup in Münster der krönende Abschluss im Dressurviereck. Die Prüfung bewies sich in diesem Jahr wieder als Publikumsmagnet. Vor vollbesetzten Rängen zeigten insgesamt elf Reiter-Pferd-Paare ihre individuell zusammengestellte Kür auf S-Drei-Sterne-Niveau.

Die goldene Schleife zierte am Ende den Kopf des 15-jährigen Wallachs Fuhur, der mit Luca Sophia Collin (RG Buchholzhof-Mülheim 2006) durch das Viereck tanzte. Für beide war es die erste gemeinsame Kür. „Ich bin super happy und so stolz auf mein Pferd. Er hat mir einfach ein tolles Gefühl gegeben“, berichtet die frischgebackene Siegerin. Zu den Klängen des Films „Die unendliche Geschichte“ hoben beide ihre Stärken hervor und wurden mit einer Wertung von 77,150 Prozent belohnt. Gut lief es für sie bereits in der Qualifikationsprüfung, die sie auf dem silbernen Rang beendeten.

Auf Platz zwei landete Carina Scholz (Landwirtschaftlicher RV Kalthof) mit Quinto (75,425 Prozent). Ihren Erfolg vom vergangenen Jahr konnte Lisa Breimann (ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen) wiederholen. Denn auch dieses Mal platzierte sie sich mit ihrer Stute Aida Luna OLD auf Rang drei (75,225 Prozent).

