LPR – La Palette Rouge erneuert PEFC-Zertifizierung

Stärkung des Engagements für nachhaltige Logistik

LPR – La Palette Rouge, eine Division der Euro Pool Group und Spezialist für Palettenpooling in Einzelhandel und FMCG, freut sich die erfolgreiche Erneuerung seiner PEFC-Zertifizierung für die nächsten fünf Jahre bekanntzugeben. Die Zertifizierung wurde ursprünglich im Jahr 2010 erworben und gilt für alle Tochtergesellschaften der Gruppe. Sie bestätigt deren kontinuierliches Engagement für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Das Audit zur Verlängerung im Jahr 2025 wurde an mehreren Standorten – unter anderem in den Benelux-Ländern, Portugal, Polen und am Hauptsitz von LPR in Toulouse – durchgeführt und hat bestätigt, dass die LPR-Division die PEFC-Anforderungen vollständig und ohne Abweichungen erfüllt.

Die Zertifizierung gewährleistet unabhängig und überprüfbar, dass das für die Herstellung der LPR-Paletten verwendete Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt, ohne dass ein Bezug zu Abholzung oder Waldschädigung besteht.

Über die Anforderungen hinaus: verstärktes verantwortungsvolles Handeln

Im Einklang mit ihrem Engagement für eine nachhaltigere Logistik geht LPR – La Palette Rouge noch einen Schritt weiter, indem das Unternehmen ausschließlich Holz aus europäischen Wäldern bezieht. Dies gewährleistet Rückverfolgbarkeit und einen geringeren CO-Fußabdruck. Darüber hinaus sind 100 % der Hersteller und Lieferanten des Unternehmens PEFC-, FSC- oder sogar doppelt zertifiziert – ein Zeichen für eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Einkaufspolitik.

„Die Zertifizierung ist eine Anerkennung unseres langjährigen Engagements für nachhaltigere Logistik. Wir werden unsere Vorgehensweise auch weiterhin innovativ gestalten und verbessern, um unsere Kunden auf dem Weg zu immer verantwortungsvolleren Lösungen zu begleiten,“ betont Jean-Luc Guenard, Managing Director von LPR.

LPR – La Palette Rouge, ein Unternehmen der Euro Pool Group, ist seit mehr als 30 Jahren auf das Pooling von Paletten spezialisiert und ausschließlich im Bereich schnelldrehende Konsumgüter tätig. Dank seiner fundierten Kompetenz, ausgeprägter Kundenorientierung und eines Netzwerks von mehr als 146 Servicecentern in ganz Europa, bietet LPR seinen Kunden und deren Handelspartnern einen umfassenden Service rund um Paletten. Durch den Einsatz unseres Mehrweg-Paletten-Systems können unsere Kunden ihre Umweltbelastung reduzieren und so zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in der gesamten Lieferkette beitragen. www.lpr.eu/de/

