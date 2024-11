Lovechock feiert den World Vegan Day

Für Lovechock ist der World Vegan Day die perfekte Gelegenheit, um zu zeigen, wie einfach es ist, sich gesund und nachhaltig zu ernähren, ohne auf Genuss zu verzichten.

01. November 2024 | Der vegane Lebensstil boomt und hat sich längst von einem Nischentrend zu einem festen Bestandteil des modernen Alltags entwickelt. Dabei geht es nicht nur um Ernährung – vegane Alternativen finden sich mittlerweile in der Mode, Kosmetik, Hygiene und in vielen weiteren Lebensbereichen. Vegane Produkte liegen im Trend, und das zeigen auch die Zahlen: Der Markt für pflanzliche Lebensmittel und vegane Konsumgüter wächst jährlich im zweistelligen Bereich. Auch der Bereich der veganen Süßwaren verzeichnet enorme Zuwächse, denn Verbraucher wollen gesund und nachhaltig genießen. Lovechock, Anbieter hochwertiger veganer Schokoladen-Kreationen mit reduziertem Zuckeranteil, zeigt, dass Schokolade und vegane Ernährung perfekt harmonieren und lädt zum World Vegan Day ein, süße Momente ohne Kompromisse zu erleben.

Vegane Ernährung – Ein wachsender Markt mit Zukunftspotenzial

Die vegane Ernährung hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für eine pflanzliche Ernährungsweise, sei es aus ethischen, gesundheitlichen oder ökologischen Gründen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2023 ernähren sich bereits 8% der europäischen Bevölkerung vegan oder vegetarisch, und dieser Anteil wächst stetig (Quelle: Euromonitor International). Insbesondere junge Menschen – in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen – interessieren sich zunehmend für eine vegane Lebensweise.

Der Marktanteil veganer Lebensmittel hat sich in den letzten Jahren stark vergrößert: Allein in Deutschland stieg der Umsatz mit veganen Produkten zwischen 2020 und 2023 um 44 % (Quelle: Statista). Laut eines Berichts des „Vegconomist“ belief sich der Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Deutschland 2023 auf rund 2,2 Milliarden Euro und wächst damit im Vergleich zum Vorjahr um 8 %. Ein besonderer Boom ist im Bereich der veganen Süßwaren zu verzeichnen. Zwischen 2019 und 2023 stieg der Umsatz von veganen Schokoladen und Süßigkeiten in Europa um 65%, da Konsumenten mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Gesundheit legen, ohne auf Genuss verzichten zu wollen (Quelle: The Good Food Institute (GFI)).

Die steigende Nachfrage nach veganen Produkten hat zur Entwicklung neuer, innovativer Rezepturen geführt. Pflanzliche Alternativen müssen nicht länger auf Geschmack oder Textur verzichten – vegane mit Superfoods angereicherte Schokoladen sind mittlerweile in vielen Haushalten zu finden. Insbesondere im Süßwarenmarkt spielt der Gesundheitsaspekt eine immer größere Rolle: Viele Verbraucher legen Wert auf natürliche Zutaten, weniger Zucker und fair gehandelte Rohstoffe. Vegane Schokolade erfüllt diese Ansprüche, ohne Kompromisse bei Geschmack und Genuss einzugehen.

Diese Entwicklungen zeigen, dass der vegane Lebensstil nicht nur ein vorübergehender Trend ist, sondern eine nachhaltige Veränderung in unserer Gesellschaft darstellt – sowohl im Bereich der Ernährung als auch im gesamten Alltag.

Vegan, nachhaltig und unwiderstehlich – Lovechock vereint Genuss und Verantwortung

Die „Cocoa Magic“ Serie von Lovechock ist der beste Beweis, dass vegane Schokolade nicht nur unglaublich gut schmeckt, sondern auch einen positiven Beitrag zu Umwelt und Wohlbefinden leisten kann. Jedes Stück Lovechock vereint Genuss und Nachhaltigkeit: Mit biologischen, hochwertigen Zutaten und einer plastikfreien, heimkompostierbaren Verpackung, stehen die Produkte für eine ethische und verantwortungsbewusste Herstellung. Bei Lovechock geht es nicht nur um den Geschmack – die Marke hat es sich zur Mission gemacht, Kunden zu einem bewussten Konsum zu inspirieren und die Welt mit jedem Bissen ein kleines Stück besser zu machen.

Mit einem reduzierten Zuckeranteil und dem Einsatz alternativer Süßungsmittel wie Kokosblütennektar und Inulin bietet Lovechock eine gesündere, vegane und nachhaltigere Option für Schokoladenliebhaber. Diese natürlichen Zutaten stammen aus verantwortungsbewussten Quellen: Kokosblütennektar ist nicht nur ein schonender Zuckerersatz, sondern trägt durch den Anbau von Kokospalmen auch zur Wassereinsparung bei. Inulin, ein wasserlöslicher Ballaststoff aus der Agavenpflanze, hebt sich besonders durch seinen niedrigen glykämischen Index hervor und wirkt sich nur minimal auf den Blutzuckerspiegel aus – ideal für eine bewusste Ernährung. Gleichzeitig fördert Inulin die Darmgesundheit, indem es das Wachstum gesunder Darmbakterien unterstützt, die für eine starke Verdauung und ein gesundes Immunsystem sorgen.

Die „Cocoa Magic“ Serie ist aktuell in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in Tafeln zu je 70g erhältlich, die allesamt an die Sinne und Sinnlichkeiten der Kunden appellieren: Spirit: eine dunkle Schokolade mit 75% Kakao-Anteil; Soul: eine Schokolade mit 75% Kakao-Anteil und Caramel Sea Salt; Cosy: eine Schokolade mit 58% Kakao-Anteil und edlen Haselnüssen; Dream: eine Schokolade mit ebenfalls 58% Kakao-Anteil und Kokos; Passion: eine rosafarbene Pink Berry Schokolade sowie Bliss: eine besonders cremige weiße Schokolade. Neben den Tafeln ergänzt Lovechock das Sortiment seiner „Cocoa Magic“ Serie mit drei Schokoladen-Riegeln: NussKuss (Haselnuss), Alles Liebe (Hibiskus mit Kakaonibs) und Herzenswärme (Kirsch-Chili). Die drei Schokoladen-Riegel sind perfekt als genussvoller Snack für zwischendurch geeignet oder auch als Mitbringsel für die Liebsten.

Mit Lovechock kann man so nicht nur leckere Momente genießen, sondern auch einen kleinen Beitrag für eine bessere Welt leisten. Zum World Vegan Day lädt Lovechock dazu ein, die vegane Vielfalt zu entdecken und süße Momente zu feiern – natürlich mit dem besten, was die pflanzliche Ernährung zu bieten hat!

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website unter www.lovechock.com

Über Lovechock:

Lovechock B.V. mit Sitz in Amsterdam ist Anbieter veganer Schokoladen-Kreationen, die dank sorgfältig ausgewählter Zutaten einen unvergleichlichen Geschmack mit Nachhaltigkeit, einer bewussten Lebensweise, persönlichem Wohlbefinden und Direct Trade verbinden. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat sich das Unternehmen eine große Fangemeinde rund um seine beliebten Angebote aus Rohschokolade aufgebaut. Im Jahr 2023 ergänzt Lovechock in Zusammenarbeit mit einem führenden Chocolatier Belgiens sein Portfolio um die „Cacao Magic“ Serie. Mit ihr gelingt es Lovechock als erstem Anbieter, eine vegane, nachhaltige Bio-Schokolade zu kreieren, die klassischen Schokoladen-Produkten in Geschmack und Schmelz in nichts nachsteht. Die Mission von Lovechock geht seit Gründung weit über die Schokolade hinaus. Ziel ist es, die Kunden zu einem bewussten Konsum zu inspirieren und die Welt mit jedem Genuss von Lovechock Schokolade ein Stückchen besser zu machen. Die Liebe im Unternehmensnamen erstreckt sich dabei nicht nur auf das Produkt Schokolade, sondern auch auf die Liebe zu Menschen, zu den Kakao-Bauern und zum Planeten. Lovechock vertreibt seine Produkte über den Bio-Großhandel an den stationären Bio-Fachhandel sowie ausgesuchte Online-Partner. Mehr Informationen zu Lovechock finden Sie unter: www.lovechock.de

Weitere Informationen zu Lovechock finden Sie auch hier:

Lovechock auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lovechock-b-v-/

Lovechock auf Facebook: https://www.facebook.com/Lovechock/

Lovechock auf Instagram: https://www.instagram.com/lovechock_official/

Lovechock auf TikTok: https://www.tiktok.com/@love_chock

Pressekontakt

IsarGold GmbH

Carsten Bickhoff

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171513

+49 89 414171555



https://www.isar.gold

