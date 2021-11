loopa – neue High-Tech Indoor-Logistik mit Echtzeitstatus

Scheidt & Bachmann IoT Solutions GmbH und NTT DATA Business Solutions AG planen Joint Venture

Bielefeld, 9. November 2021 – Eines der global führenden SAP-Beratungshäuser für den Mittelstand, NTT DATA Business Solutions, und das Systemhaus Scheidt & Bachmann IoT Solutions aus Aachen planen ihre High-Tech Indoor-Logistik-Lösung “Ioopa” in einem Joint Venture zu vermarkten. Der Einsatz von Ioopa wird die Indoor-Logistik nachhaltig verändern. Mit Ioopa können beispielsweise Ladungsträger, Behälter oder Waren in Echtzeit lokalisiert und Statusänderungen automatisch im SAP-System verarbeitet werden.

Ioopa, die neue High-Tech Indoor-Logistik-Lösung, verknüpft das Tracking direkt mit einer automatisierten Verbuchung im SAP-Backend. Über eine Materialfluss-Kommandozentrale ist nun jederzeit in Echtzeit ersichtlich, wo genau sich die Materialien, Ladungsträger, Behälter oder Waren im Lager oder in der Produktion befinden, so Harald Rodler von NTT DATA Business Solutions. “Wir sind in der Digitalisierung von Produktion, Fertigung und Logistik einen wichtigen Schritt weitergekommen.”

loopa besteht aus verschiedenen Hard- und Softwarekomponenten wie z.B. loopa.Beacons (Sender) und loopa.Receivern (Empfänger), die über die loopa.Platform (Plattform) vernetzt kommunizieren. Die Verbindung der loopa.Platform und der Tracking-Daten zum SAP-Backend-System wie SAP ERP oder SAP S/4HANA erfolgt über loopa.Integration.

Aktuell steuert loopa bei Scheidt & Bachmann bereits einen “Kanban-Prozess” in der Produktion von Eisenbahnsignalen. Ein Roll-out auf sämtliche Produktionsstätten von Scheidt & Bachmann ist geplant. Neben dem automatisierten Kanban-Prozess gibt es deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten Szenarien und Branchen: “Das Potenzial für diese Kombination aus Logistikwissen und SAP-Know-how ist riesig”, erläutert Hannes Elser von Scheidt & Bachmann IoT Solutions GmbH. “Geeignete Szenarien finden sich überall dort, wo Unternehmen Ladungsträger, Behälter, Waren oder Güter in Echtzeit lokalisieren oder tracken möchten und diese per Statusänderung in einem SAP-System verbuchen wollen”.

Ioopa ist eine gemeinsame Entwicklung von NTT DATA Business Solutions und Scheidt & Bachmann IoT Solutions. Die Vermarktung von Ioopa übernimmt die geplante Joint Venture Vertriebsgesellschaft der beiden Unternehmen. Sie beginnt voraussichtlich im Dezember 2021 in Deutschland, gefolgt von der DACH-Region. Die Umsetzung der Lösung für den europäischen Markt ist bereits geplant.

Am 2. Dezember 2021 findet in der Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr ein erstes gemeinsames Webinar von Scheidt & Bachmann IoT Solutions GmbH und uns statt.

Hier präsentieren die Experten die Systemlösung, geben einen umfassenden Einblick in das Live-Szenario bei Scheidt & Bachmann und stehen für individuelle Fragen zur Verfügung:

-Hannes Elser, Scheidt & Bachmann IoT Solutions GmbH

-Harald Rodler, NTT DATA Business Solutions AG

Die Anmeldung ist möglich unter dem folgenden Link: https://de.nttdata-solutions.com/loopa-smarte-logistik-per-indoor-lokalisierung

Über Scheidt & Bachmann IoT Solutions

Scheidt & Bachmann ist ein Systemhaus, das ganzheitliche Lösungen rund um das Thema Mobilität entwickelt, produziert und ausrollt. Maßgeschneiderter Service, Hosting und umfassende Betreibermodelle gehören zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Mit dem Bereich IoT Solutions geht Scheidt & Bachmann mit diesen Kompetenzen neue Wege für eine smarte Logistik.

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 11.000 Menschen in 30 Ländern.

