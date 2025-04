Longevity: Neue Studie zu den Effekten körperlichen Trainings auf die Langlebigkeit

Longevity ist ein hochaktuelles Thema. Ein aktuelles wissenschaftliches Forschungsprojekt, an dem unter anderem DHfPG-Dozent Marcel Reuter mitgewirkt hat, liefert neue Erkenntnisse darüber, welchen Einfluss körperliches Training auf lebensverlängernde Prozesse im Körper haben kann.

Ziel der Untersuchung:

Neue Studien an Tiermodellen deuten darauf hin, dass ein bestimmter Stoffwechselweg – der sogenannte Kynurenin-Stoffwechsel – eine wichtige Rolle für die Lebensdauer spielt. Im Fokus steht dabei der Metabolit 3-Hydroxyanthranilsäure (3-HAA), der mit einer verlängerten Lebensspanne in Verbindung gebracht wird. Ziel der Forschung war es, zu überprüfen, ob diese Zusammenhänge auch beim Menschen bestehen – und ob körperliches Training gezielt diesen Stoffwechselprozess positiv beeinflussen kann.

Methoden:

In einer ersten Analyse wurden Blutproben von 84 jungen bis mittelalten Erwachsenen untersucht, um herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Konzentrationen von 3-HAA und dessen Vorstufe, der Anthranilsäure, im Blut gibt. Anschließend wurde eine Trainingsstudie mit 34 Teilnehmern durchgeführt, um zu überprüfen, ob sich durch das Training die 3-HAA-Werte im Blut verändern – und ob auch andere Stoffe aus diesem Stoffwechselweg beeinflusst werden. Dazu machte eine Gruppe ein Ausdauertraining mit steigender Intensität und die andere Gruppe trainierte konstant mit moderater Intensität. Für beide Gruppen war der Energieverbrauch konstant.

Ergebnisse:

Die Blutuntersuchungen zeigten einen klaren Zusammenhang zwischen dem Alter und den Werten von 3-HAA. Beide Trainingsprogramme führten zu einem deutlichen Anstieg der 3-HAA-Konzentrationen im Blut. So führten beide getesteten Trainingsarten zu einem Anstieg der 3-HAA-Werte um 134 % (p < 0,001) bzw. 85 % (p < 0,001) im Vergleich zum Ausgangswert, ohne dass ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Zeit und Gruppe vorlag. Schlussfolgerung: Es konnte gezeigt werden, dass ein längerfristiges körperliches Training eine effektive Möglichkeit darstellt, den 3-HAA-Spiegel bei Erwachsenen mittleren Alters zu steigern. Diese Erkenntnisse eröffnen neue und vielversprechende Perspektiven für die Forschung – insbesondere in Bezug auf die Rolle von 3-HAA bei Trainingsanpassungen, der Förderung der Gesundheit und einer möglichen Verlängerung der Lebensspanne. Zur Studie

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das Studium an der Hochschule findet als kombiniertes Studium statt, d. h. als Verbindung aus Fernstudium und kompakten Lehrveranstaltungen, die sowohl an einem der 11 Studienzentren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beim Kooperationspartner der DHfPG, der SAFS Hochschule, als auch in digitaler Form absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Tina Baquet

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Annabelle Barthel

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.