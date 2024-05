LokSpace: Volles Haus bei Kursstart in Siegburg

LokSpace bildet seit dem 29. April wieder neue TriebfahrzeugführerInnen am Standort in Siegburg aus. Der Kurs ist bis auf den letzten Platz gefüllt.

Siegburg, den 02.05.2024 „Wir sind voll, schlichtweg voll“, kommentiert Carsten Flohr, Geschäftsführer und Gesellschafter von LokSpace den Kursstart der aktuellen Ausbildung als TriebfahrzeugführerIn in Siegburg.

Mit 18 Teilnehmenden ist jeder Stuhl besetzt. „Wir mussten weitere Tische in den Kursraum stellen“, ergänzt Flohr. Und die Nachfrage reißt nicht ab. LokSpace musste erstmalig sogar Teilnehmende ablehnen, da die Umleitung auf einen der anderen Standorte nicht in Frage kam. Und alle Kursteilnehmenden haben bereits Anschlussarbeitsverträge in der Tasche oder wurden von ihren späteren Arbeitgebern in diese Maßnahme eingebucht. Etwas, dass es nur selten bei anderen Ausbildungen zu finden ist. Und das Einstiegsgehalt kann sich bereits ohne Zuschläge sehen lassen.

Seit 2019 bildet die LokSpace GmbH zahlreiche Berufe rund um das Eisenbahnwesen für die Verkehrswende aus. Zu den Auftraggebern gehören u. a. die Deutsche Bahn, National Express, TransRegio, LoConnect etc. Um den bundesweit vorhandenen Bedarf an Ausbildungskapazitäten zu decken, startet LokSpace regelmäßig an den verschiedenen Standorten in NRW mit neuen Ausbildungsangeboten. Die meisten Kurse sind sehr gut gebucht, das Teilnehmende abgewiesen werden müssen, kommt allerdings selten vor.

„Mit den angemeldeten 18 Teilnehmenden sind wir an der absoluten Obergrenze des Machbaren angekommen. Normalerweise liegt die durchschnittliche Gruppengröße bei 12 – 15 TeilnehmerInnen je Kurs“, ergänzt Daniela Koch, Pädagogische Leiterin bei LokSpace. Die Kurse bei LokSpace sind so strukturiert, dass sich die TeilnehmerInnen untereinander vernetzen und helfen können, aber für jeden genügend Zeit bleibt, Fragen zu stellen und in der Praxisphase zu üben. „Das geht schlichtweg nicht, wenn es zu viele Teilnehmende sind“, erläutert Koch.

Sich ausbilden lassen kann nahezu jeder, der mindestens 20 Jahre alt ist, denn bei Ablegen der Prüfung muss man 21 Jahre alt sein. Nach oben gibt es keine Altersbeschränkungen. „Aktuell ist die Altersstruktur im Kurs bunt gemischt. Von 24 bis 50 Jahren ist alles dabei. Bedauerlicherweise konnten wir nur eine Frau mobilisieren“, betont Flohr.

Die Aufgaben heutiger Lokführer/innen haben wenig mit dem Bild aus vergangenen Tagen zu tun. Die Loks sind mit hochmodernen Cockpits ausgestattet. Triebfahrzeugführer / Triebfahrzeugführerinnen sollten vor allem neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sein, denn im Führerstand ist alles digital.

Der theoretische Teil der Ausbildung dauert neun Monate, dann geht es in die Praxis. Zwei Monate begleitete Fahrten für Personenverkehr und drei Monate für Güter- und Personenverkehr stehen an, dann ist man Triebfahrzeugführer oder Triebfahrzeugführerin und kann eigenverantwortlich Loks fahren.

Für all diejenigen, die einen Platz mehr in der laufenden Maßnahme bekommen haben, kann es in Siegburg im Herbst losgehen, denn dann soll die nächste Maßnahme starten.

Bildunterschrift: Das Team von LokSpace beim Simulatortraining (v.l.n.r.: Marvin Flohr, Christian Bachmann, Daniela Koch und Carsten Flohr)

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahnwesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung TriebfahrzeugführerInnen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungszentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

