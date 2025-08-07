LokSpace stellt bei der KarriereSchiene 2025 den Einstieg in den Eisenbahner-Beruf über Teilqualifikationen vor

Gemeinsam mit der IHK, hat der Bildungsanbieter Lok Space, für den Eisenbahner im Betriebsdienst, ein besonderes Qualifikationsmodell mit IHK-Abschluss entwickelt. LokSpace ist bundesweit der einzige Bildungsträger einer solchen Ausbildung.

Siegburg, den 06.08.2025 Wenn am 26. August 2025 die zweite KarriereSchiene im RuhrCongress Bochum stattfindet, ist LokSpace als Anbieter moderner Ausbildungsmodelle im Eisenbahnwesen erneut mit dabei. Die Veranstaltung, die von Fokus Bahn NRW gemeinsam mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen des Landes organisiert wird, kombiniert einen Branchendialog mit einer großen Jobmesse und bietet damit eine zentrale Plattform zur Fachkräftegewinnung im Mobilitätssektor.

LokSpace nutzt die Gelegenheit, um das besondere Ausbildungsmodell „Eisenbahner im Betriebsdienst (Lokführer und Transport) in Teilqualifikation“ vorzustellen. Das modulare System eröffnet Menschen mit unterschiedlichen Lebensläufen den Einstieg in die Eisenbahnbranche, und zwar praxisnah, flexibel und zukunftssicher. Bereits über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bundesweit für diesen Weg entschieden.

„Wir sehen täglich, wie groß das Interesse an beruflicher Veränderung und gezieltem Quereinstieg ist. Unser Teilqualifizierungsangebot bietet dafür die passende Antwort. Jeder kann individuell entscheiden, ob er weiter macht oder mit der erworbenen Teilqualifikation z. B. als Rangierbegleiter in den Job geht“, erklärt Daniela Koch, Projektverantwortliche bei LokSpace. „Die KarriereSchiene ist für uns der ideale Ort, um direkt mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.“

Marvin Flohr, Geschäftsführer bei LokSpace, hält in der Halle der Aussteller einen Impulsvortrag zum Lokspace eigenen Ausbildungsmodell „Eisenbahner im Betriebsdienst“. „LokSpace bringt Menschen aufs Gleis, beruflich wie wörtlich. Der Fachkräftemangel im Bahnsektor ist groß, hier bietet unser Angebot der schrittweisen Qualifikation sehr gute Chancen für NeueinsteigerInnen“, betont Flohr.

Am Stand von LokSpace können sich Besucherinnen und Besucher ab 13:30 Uhr über Einstiegsmöglichkeiten, die einzelnen Ausbildungsbausteine und Förderoptionen informieren. Persönliche Ansprechpartner stehen für Fragen rund um Berufsbild, Ablauf und Perspektiven zur Verfügung. Auch Vertreterinnen und Vertreter von Bildungsträgern, mit denen LokSpace bundesweit zusammenarbeitet, sind vor Ort, um direkt individuell beraten und zu können.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer wird die Veranstaltung erneut begleiten und unterstreicht damit die Bedeutung der KarriereSchiene als Austauschformat für Branche und Nachwuchs.

Die Teilnahme an der Messe ist für Besucherinnen und Besucher kostenlos, eine Anmeldung ist über die Website www.bahnen.nrw/karriereschiene möglich.

Hier geht’s zur Anmeldung

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahn-wesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung Triebfahrzeugführer-Innen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungs-zentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Seit September 2024 ist LokSpace Mitglied im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz (UNK) und pflanzt in Zusammenarbeit mit wald.de für jeden Teilnehmenden einen Baum.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

Firmenkontakt

LokSpace GmbH

Carsten Flohr

Am Turm 22

5732 Siegburg

02331 3769520



http://www.lok-space.de

Pressekontakt

SC Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228 20947820



http://www.sc-loetters.de

Bildquelle: LokSpace