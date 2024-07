LokSpace: Starke Nachfrage für Kursstart zur Ausbildung zum Triebfahrzeugführer/in im August

Die Verkehrswende nimmt Fahrt auf, besonders in Ulm, betrachtet man das Interesse potenzieller LokführerInnen. Bereits wenige Tage nach dem Pre-Opening des Standortes in der Rebengasse 9 ist der Kurs, der Ende August in den Räumen der DinLok Akademie starten wird, stark nachgefragt.

Ulm-Siegburg, den 26.7.2024 „Seit wir am 11. Juli die Tür geöffnet haben, kommen täglich Interessenten zu uns, um sich über unser Ausbildungsangebot zum TriebfahrzeugführerInnen zu erkundigen“, beginnt Daniela Koch, pädagogische Leiterin im Hause LokSpace. Koch ist temporär nach Ulm gezogen, um eng am Markt und den Interessenten zu sein. Sie weiß aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, genau, wovon sie spricht.

Zu den Interessenten, die täglich in die Rebengasse 9 kommen, gehören sowohl Arbeitssuchende als auch leidenschaftliche Eisenbahner, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen. Berufliche Vorerfahrungen, Alter und Herkunft sind für die Ausbildung nahezu ohne Belang. „Wir haben bereits 58-jährige Männer und Frauen ausgebildet. Voraussetzungen sind: Deutschkenntnisse auf Sprachniveau B1 bzw. B2, ein Hauptschulabschluss und bei der Prüfung muss der Prüfling mindestens als 21 Jahre sein“, betont Koch. Sollten die vorhandenen Deutschkenntnisse nicht ausreichen, wird nachqualifiziert. Hierzu ist LokSpace in Ulm bereits eine Kooperation mit einem regionalen Anbieter eingegangen. „Das funktioniert unproblematisch. Wir unterstützen die Interessenten dabei, sich für entsprechende Sprachkurse anzumelden“, erklärt Koch, die zudem die enge Zusammenarbeit mit der regionalen Arbeitsagentur schätzt.

Auch in Ulm ist Digitalisierung die Basis der modernen Ausbildung bei LokSpace. Man muss nicht in Ulm selbst wohnen, sondern kann sich digital vom Wohnort in der Region zuschalten. Gerade in ländlicheren Gebieten oder Regionen mit einem größeren Einzugsgebiet ist dieses hybride Ausbildungsmodell besonders geeignet. Man kann kommen, muss es aber nicht täglich. Eine wirtschaftliche Lösung für alle Beteiligten. Das erforderliche moderne Equipment, einen webbasierten, eigenen, interaktiven Zugang zu Themen, Aufgaben und Lehrfilmen etc. erhält jeder Teilnehmende bei Kursbeginn.

Die Betreuung in Ulm erfolgt so individuell wie möglich, durch zugelassene AusbilderInnen via Teams, Mail, Telefon und stationär. Während des Unterrichts greift man gemeinsam auf diese Plattform zu. Erste Fahrerfahrungen machen die künftigen Triebfahrzeugführer während der ersten Monate am Fahrsimulator. Insgesamt besteht die Ausbildung aus einem Theorie-Mix sowie einem sich anschließenden Praxisteil. Das Beste: mit Abschluss der Ausbildung hat jeder eine Jobgarantie in der Tasche.

Und so wundert es nicht, dass der Kurs, der am 26.8.24 starten wird, schon sehr gut gebucht ist. Für Berufssuchende aus dem In- und Ausland ist die Ausbildung zum LokführerIn eine sehr gute Chance, dauerhaft in einem beruflichen Umfeld Fuß zu fassen.

Restplätze sind aktuell noch verfügbar, wer Interesse hat, kann gerne in der Rebengasse 9 zwischen 10.00 – 14.00 Uhr vorbeischauen.

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahnwesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung TriebfahrzeugführerInnen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungszentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

