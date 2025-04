LokSpace mit seinem innovativen Teilqualifizierungsangebot als Gast beim Tag der offenen Baustelle in Stuttgart und auf der BIM in Offenburg

Siegburg / Ulm, den 3. April 2025 – LokSpace, ein führender Anbieter, wenn es um Ausbildungen im Bahnwesen geht, wird vom 19. bis 21. April 2025 auf dem „Tag der offenen Baustelle“ des Projekts Stuttgart 21 vertreten sein. Diese Veranstaltung bietet Besuchern die seltene Gelegenheit, den Baufortschritt des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs aus nächster Nähe zu erleben und sich über aktuelle Entwicklungen wie auch berufliche Angebote im Bahnwesen zu informieren. Erwartet werden mehr als 20.000 Besucher pro Tag.

LokSpace wurde seitens „bwegt – Mobilität für Baden-Württemberg“ angefragt, u.a. sein neues Teilqualifizierungsangebot für die Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst – Lokführer und Transport mit IHK-Abschluss als Mitaussteller in Stuttgart vorzustellen. Zusammen mit der Schwäbischen Alb-Bahn und aktuellen Teilnehmern der laufenden Qualifizierung in Ulm wird LokSpace an allen drei Tagen Fragen zur Ausbildung und zum modularen Ausbildungsmodell beantworten. „Unser Teilqualifizierungsangebot ermöglicht es Teilnehmerinnen und Teilnehmern, in verkürzter Zeit die Qualifikation zum Triebfahrzeugführer / Triebfahrzeugführerin zu erwerben“, erläutert pädagogische Leiterin Daniela Koch. Besonders hervorzuheben ist die flexible Struktur der Ausbildung. Die einzelnen Module können individuell angepasst an die persönliche Lebenssituation absolviert werden. Dies eröffnet insbesondere Personen mit familiären Verpflichtungen oder anderen Einschränkungen neue berufliche Perspektiven im Eisenbahnsektor.

„Unser Ziel ist es, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bahnwesen anzubieten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht wird“, betont Daniela Koch. „Durch die modulare Teilqualifizierung können wir eine breite Zielgruppe ansprechen und einen nachhaltigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Eisenbahnsektor leisten.“ Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, sich mit den Kollegen und Kolleginnen von LokSpace und Teilnehmern in Stuttgart über die Details des Ausbildungsangebotes auszutauschen, das es in dieser Form nur bei LokSpace gibt. Selbstverständlich können auch Termine für persönliche Beratungsgespräche vereinbart werden. „Wir sind gespannt, wie hoch die Nachfrage in Stuttgart sein wird“, schmunzelt Koch, in NRW kommt die Teilzeitausbildung aktuell bereits sehr gut an.

Zusätzlich wird LokSpace auf der Berufsinfomesse (BIM) in Offenburg am 9. und 10. Mai 2025 vertreten sein. Die BIM gilt als die Bildungsmesse Nr. 1 in Süddeutschland und bietet mit 430 Ausstellern sowie nahezu 2.700 Angeboten zu Ausbildung und Weiterbildung eine optimale Plattform zur beruflichen Orientierung.

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahn-wesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung Triebfahrzeugführer-Innen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungs-zentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Seit September 2024 ist LokSpace Mitglied im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz (UNK) und pflanzt in Zusammenarbeit mit wald.de für jeden Teilnehmenden einen Baum.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

Firmenkontakt

LokSpace GmbH

Carsten Flohr

Am Turm 22

5732 Siegburg

02331 3769520



http://www.lok-space.de

Pressekontakt

SC Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228 20947820



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.