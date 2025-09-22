Lohnt sich ein Makler wirklich?

Maklerprovision: Geldverschwendung oder kluge Investition?

Der Verkauf einer Immobilie ist eine der bedeutendsten finanziellen Entscheidungen, die man im Leben trifft. Dabei kommt zwangsläufig die Frage auf: „Welche Kosten entstehen durch die Beauftragung eines Maklers?“ Und: „Welche Leistungen stehen diesen Kosten gegenüber?“

Wir liefern Antworten, zeigen den konkreten Mehrwert auf und erklären, warum die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Immobilienmakler wie Frank Hoffmann Immobilien (FHI) sinnvoll und gewinnbringend ist.

Maklerprovision einfach erklärt: So funktioniert’s:

> Nur im Erfolgsfall: Eine Maklerprovision wird ausschließlich dann fällig, wenn ein Kaufvertrag zustande kommt. Das heißt: Keine Vermittlung, keine Kosten.

> Regionale Unterschiede bei der Höhe: In Hamburg und Schleswig-Holstein liegt die Gesamtprovision üblicherweise zwischen 5,95 % und 7,14 % des Kaufpreises (inkl. MwSt.). Für Wohnimmobilien wie Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäuser gilt das sogenannte Bestellerprinzip: Die Provision wird zwischen Käufer und Verkäufer aufgeteilt.

Rechenbeispiel bei 6 % Provision und einem Verkaufspreis von 400.000 EUR:

– Anteil Verkäufer: 3 % = 12.000 EUR

– Anteil Käufer: 3 % = 12.000 EUR

Fazit: Volle Transparenz, keine versteckten Nebenkosten. Bei FHI liegt die Hälfte der Courtage bei 3,4 % des Kaufpreises für jede Seite.

Welche Leistungen Sie von einem Profi erwarten können: Ein Makler ist weit mehr als nur ein Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage. Bei FHI profitieren Sie von einem umfassenden Servicepaket:

1. Kostenfreie Wertermittlung Ihrer Immobilie – Professionelle Marktanalyse, Standortbewertung und Preisfindung

2. Erstellung hochwertiger Exposes & zielgerichtetes Marketing – Fotos, virtuelle Rundgänge, Videos und Präsenz auf relevanten Immobilienportalen und Social-Media-Kanälen

3. Exzellente Netzwerke & strategische Kooperationen – Zugriff auf eine umfangreiche Interessentenkartei sowie Kooperationen mit Partnern wie der VR Bank in Holstein

4. Komplette Organisation und Durchführung von Besichtigungen – Terminabstimmung, virtuelle Vorbesichtigungen oder Präsentationen vor Ort

5. Sorgfältige Qualifizierung der Kaufinteressenten – Bonitätsprüfungen und Vorauswahl zur Risikominimierung

6. Begleitung bei Verhandlungen und Kaufabwicklung – Unterstützung bis zum Notartermin, inklusive rechtlicher Beratung und Vertragsvorbereitung

7. Beratung auf Lebenszeit – Auch nach dem Verkauf stehen wir Ihnen dauerhaft mit Rat zur Seite

Warum sich ein Makler lohnt: Ihr echter Mehrwert – Viele Eigentümer starten den Verkaufsprozess auf eigene Faust – und stoßen schnell an Grenzen. Hier die wichtigsten Vorteile eines professionellen Maklers:

a) Besserer Verkaufspreis durch Marktkenntnis

– Studien zeigen: Immobilien mit Makler erzielen oft einen höheren Erlös, der die Provision mehr als ausgleicht.

– Fehlbewertung oder unrealistische Preisvorstellungen können sonst schnell zu langen Vermarktungszeiten oder Preisnachlässen führen.

b) Sicherheit in rechtlichen Fragen

– Immobilienverkäufe sind komplex. Fehler in Verträgen oder fehlende Pflichtangaben können teuer werden.

– Ein Makler kennt alle rechtlichen Anforderungen – insbesondere beim Thema Energieausweis, Fristen und Informationspflichten.

c) Zeitersparnis & professionelle Organisation

– Ohne Makler bedeutet: Inserieren, Anfragen managen, Besichtigungen koordinieren, verhandeln, prüfen, begleiten.

– Mit FHI erhalten Sie einen zentralen Ansprechpartner, der Ihnen all das abnimmt – effizient und empathisch.

d) Objektivität & Vermittlungsgeschick

– Emotionale Bindung zur Immobilie erschwert oft sachliche Verhandlungen.

– Makler agieren neutral, ausgleichend und zielorientiert.

e) Langfristige Perspektive & Service

– Ob Steuerfragen, Vermietung oder Immobilieninvestments: Sie profitieren auch nach dem Verkauf von Expertise, Netzwerk und Beratung.

Der Wert hinter den Kosten: Ein fairer Vergleich

Der Nutzen übertrifft die Kosten oft deutlich: Ein professioneller Makler liefert nicht nur Ergebnisse, sondern auch Sicherheit, Struktur und Vertrauen. Lesen Sie eine genaue Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen auf unserer Homepage.

Unser Fazit: Transparenz, Kompetenz & Menschlichkeit

Maklerleistungen haben ihren Preis – doch dieser zahlt sich aus. Besonders dann, wenn man sich für ein erfahrenes, kundenorientiertes Unternehmen wie Frank Hoffmann Immobilien entscheidet.

„Vertrauen, das bleibt – auch nach dem Verkauf.“

Unser Anspruch: Klare Kostenstruktur, erstklassige Beratung, digitale und zielgerichtete Vermarktung sowie lebenslange Unterstützung.

Neugierig, was Ihre Immobilie aktuell wert ist? Lassen Sie sich von uns kostenlos und unverbindlich beraten – mit Fachwissen, Feingefühl und einem offenen Ohr für Ihre Fragen.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

