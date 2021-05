logistics.cloud und NIC-place integrieren zukunftsweisende Schlüsseltechnologien zur Automatisierung von Supply Chain Visibility

Vernetzung der Logistikplattformen fusioniert Live-Daten mit Planungsdaten und schafft End-to-End automatisierte Prozesstransparenz über alle Verkehrsträger hinweg.

Die Zusammenführung der Kernkompetenzen der beiden in Deutschland ansässigen Datenplattformen logistics.cloud und NIC-place ermöglicht digitale Innovationen für die Logistik. Die Kooperation bündelt ergänzende Fähigkeiten in einem gemeinsamen Ansatz und vereint dabei die Vorteile beider Lösungen: Telematikdaten unabhängig von der Quelle sammeln, Partner unkompliziert in eigene Prozesse integrieren und tiefgreifende Daten austauschen, Transporte und Warenströme entlang der gesamten Lieferkette lückenlos verfolgen sowie interne Prozesse optimieren und automatisieren. Verglichen mit anderen Visibility-Lösungen hebt sich das Vorgehen aufgrund des sicheren, kontrollierten und barrierefreien Datenaustausches zwischen den Systemen der Marktteilnehmer deutlich ab. Anstelle der Integration rein oberflächlicher GPS-Daten ermöglicht die Vernetzung der Plattformen den automatisierten maximalen Daten-Transfer und schafft dadurch einzigartige Supply Chain Visibility in höchster Qualität und Konformität mit deutsch-euroäpischen Datenschutzstandards.

“Mithilfe von logistics.cloud können wir unsere über Jahre entwickelten Kernkompetenzen im Bereich der Integration von Telematiksystemen, dem digitalen Partnermanagement sowie der multi-modalen Transportüberwachung ideal mit Verlader-Daten ergänzen und die präzisen Resultate einem noch größeren Markt in automatisierter Form anbieten”, beschreibt Pete Jendras, Geschäftsführer bei NIC-place, den Nutzen der Vernetzung beider Logistiklösungen.

Die Integration statischer Planungs- und Sendungsdaten aus den ERP- oder TMS-Systemen der Verlader-Industrie über logistics.cloud stellt einen weiteren Optimierungsschritt der NIC-place Datenbasis dar: Geplante Soll-Daten der zuvor vom System optimierten Routen werden mit korrelierenden Ist-Daten aus den verschiedenen Telematiksystemen der Transporteure, einschließlich Sensordaten aus Zugmaschinen, verglichen und Abweichungen identifiziert. Auch unabhängig vom eingesetzten Transportmittel. “Wir freuen uns, unsere Luftfracht-USPs um innovative Real-Time-Fähigkeiten auf der Straße zu ergänzen und dadurch einen Beitrag zur fortschreitenden Prozess-Automatisierung zu leisten”, erklärt Niko Hossain, Managing Director bei logisitcs.cloud, zum neuen Supply Chain Daten-Konzept, das für Kunden unter anderem intelligente ETA-Berechnungen für Straßenverkehre bereithält. Mittels Schnittstelle werden die geplanten Aufträge an NIC-place übermittelt. Anhand diverser Parameter übernimmt die Logistiklösung automatisiert das Transportmonitoring inkl. Ankunftszeitenberechnung, Alarm-Benachrichtigungen bei Abweichungen und abschließendem Report. Die Ergebnisse werden an das logistics.cloud-System zurückgespielt und sind dort in einem Kontext mit z.B. Fluginformationen oder ERP-Daten einsehbar. “Unsere Kunden zeigen sich zunehmend begeistert von den neuen Möglichkeiten der gebündelten Darstellung aller Transportinformationen und begrüßen die enorme Zeitersparnis, die in beiden Systemen durch den Wegfall doppelter Eingaben gewonnen wird”, äußert sich Hossain zu den innovativen Service-Ergänzungen für ein optimales Transportmonitoring.

Über NIC-place

NIC-place bietet seit 2009 Softwarelösungen für die Transport- und Logistikbranche, die ganzheitlich auf die gegenwärtigen Anforderungen an Transparenz im Transportwesen abgestimmt sind. Das Data Control Center von NIC-place bietet einen einzigartigen und völlig neuen Ansatz für das Teilen von Daten. Es ermöglicht den Kunden die Teilnahme am vernetzten Logistik-Ökosystem, während sie gleichzeitig die Kontrolle über ihr eigenes privates Carrier-Netzwerk behalten. NIC-place ist Marktführer im Bereich temperaturgeführter und high value Transporte sowie in der Schienenlogistik und ist bekannt für sein tiefes und solides Telematikwissen.

Über logistics.cloud

logistics.cloud ist 2018 aus einem gemeinsamen Projekt großer deutscher Produktionsunternehmen sowie globaler Logistikunternehmen wie Lufthansa Cargo entstanden. Die logistics.cloud ist eine weltweit agierende Datenplattform für die Logistik, die den Datenaustausch zwischen allen Supply-Chain-Partnern mit Hilfe einer einzigen intelligenten und automatisierten Lösung ermöglicht. Mit Hilfe von logistics.cloud wird die fehlende Datenintegration globaler, fragmentierter Lieferketten und die damit einhergehende schlechte Planbarkeit behoben. Das Geschäftsmodell basiert auf einem “Pay-per-Use-Ansatz”, bei dem die Nutzer zwischen drei Paketen wählen können. logistics.cloud leistet einen wesentlichen Beitrag, um gemeinsam mit anderen Lösungen die Lücken der Digitalisierung in der Logistik zu schließen.

Bildquelle: @logistics.cloud