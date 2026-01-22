LogiMAT 2026: Crown zeigt neuen Elektro-Hubwagen der WJ 50 Serie

Vielfältige Produkt und Service-Highlights

München/Stuttgart, 22. Januar 2026: Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, nimmt vom 24. bis 26. März 2026 an der internationalen Fachmesse LogiMAT in Stuttgart teil. Am Stand 9D41 der Messehalle 9 werden die Besucher auf über 200 m2 die Möglichkeit haben, die vielfältige Produktpalette, darunter Gabelstapler, Warehouse Solutions und V-Force Energielösungen, aus erster Hand zu erleben.

Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit sind tief in der DNA des Familienunternehmens verankert und stehen auch weiterhin im Mittelpunkt bei der Entwicklung neuer Produkte. Auf der diesjährigen LogiMAT können sich Besucher ein Bild von der Langlebigkeit und dem ergonomischen Design der Produkte von Crown machen.

Produkt-Highlights: der neue Elektro-Hubwagen der WJ Serie und die Plattformhub-Option mit Fahrfunktion des GPC Kommissionierers

Die umfangreiche Produktpalette von Crown umfasst unter anderem die neuen Mitgeh-Hubwagen der WJ 50 Serie, die ausgestattet mit einer V-Force-48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie eine beeindruckende Energieeffizienz bietet. Dank des kompakten Designs und der außergewöhnlichen Wendigkeit setzt das Leichtgewicht neue Maßstäbe für den Einsatz in beengten Umgebungen. Das umfassende 3-2-1-Garantie-Paket, im Marktvergleich einmalig, unterstreicht die Langlebigkeit und Qualität, die bei der WJ 50 Serie zum Standard gehören. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen von Kunden loben besonders das präzise Handling, das komfortable Fahrgefühl sowie das robuste Design.

Ein weiteres Highlight ist die neue Plattformhub-Option mit Fahrfunktion der GPC Serie. Durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die hervorragende Ergonomie und die hohe Zuverlässigkeit steigern die Niederhub-Kommissionierer die Produktivität im Lager und sichern so Leistung und Rentabilität auf lange Sicht. Die robuste und zuverlässige Konstruktion der GPC Serie in Crown Qualität hält der anspruchsvollen Arbeitsumgebung des Kommissionierbetriebs spielend stand. Die neue Plattformhub-Option mit Fahrfunktion integriert die Lenkung in die Hubplattform. So lassen sich Hub-, Senk- und Fahrfunktionen gleichzeitig und in jeder Höhe komfortabel steuern. Dadurch müssen Bedienende nicht mehr auf Bodenhöhe stehen, um sich horizontal fortzubewegen und die Produktivität im Lager kann vor allem bei häufigem Kommissionieren in der zweiten Ebene deutlich erhöht werden.

Weltweiter erstklassiger Kundenservice

Neben hochwertigen Produkten und Lösungen verfügt Crown auch über ein ausgedehntes internationales Vertriebs- und Servicenetz in über 80 Ländern. Jeder Standort bietet auf den jeweiligen lokalen Markt zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen an und trägt so zu einem weltweit konsistent positiven Kundenerlebnis bei. Effektiver Kundendienst bedeutet für Crown gut geschulte Techniker, hochwertige Ersatzteile und schneller, zuverlässiger Service direkt vor Ort. Das Ergebnis sind deutlich reduzierte Gesamtbetriebskosten und ein spürbarer Mehrwert für die Kunden. Dieser Anspruch zeigt sich auch im Crown Markenversprechen: Wenn es auf jede Minute ankommt, können Kunden darauf zählen, dass Crown ihren Betrieb am Laufen hält.

Die Welt der Materialflusslösungen – live am Stand von Crown

Besucher des Crown-Standes haben zudem die Möglichkeit, sich von der fortschrittlichen InfoLink Flottenmanagement-Technologie zu überzeugen sowie vom neuen ProximityAssist System von Crown. Dabei handelt es sich um eine LiDAR-basierte Technologie, die die Fahrgeschwindigkeit aktiv begrenzt, wenn sich der Gabelstapler einem erkannten Objekt nähert, sodass Bedienende geeignete Maßnahmen ergreifen können.

Darüber hinaus präsentiert Crown seine umfassenden Lagerlösungen, die Kunden bei der Optimierung ihrer Abläufe unterstützen – von der konzeptionellen Planung bis hin zu Regalsystemen und Lagerausstattung. Besucher erhalten auch Einblicke in maßgeschneiderte Automatisierungs- und Energielösungen, darunter die leistungsstarke V-Force-Lithium-Ionen-Technologie für die effiziente Stromversorgung von Gabelstaplerflotten.

„Die LogiMAT ist eine der bedeutendsten internationalen Fachmessen für die Flurförderzeugbranche. Wir freuen uns, den Besuchern dieses Jahr zahlreiche Produkthighlights, insbesondere das neue ProximityAssist System, vorzustellen und auf unserem Stand erlebbar zu machen“, sagt Ken Dufford, Vice President Europe bei Crown.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur. Crown beschäftigt weltweit über 20.300 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter www.crown.com

Besuchen Sie auch unseren Online-Newsroom unter www.crown.com/de-de/news-presse

