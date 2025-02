LogiMAT 2025: Delta präsentiert innovative Ladesysteme, D-Bot Cobots und ToF-Kameras für Smarter Warehouse Automation

STUTTGART, 25. Februar 2025 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten, intelligenten, umweltfreundlichen Lösungen, wird auf der LogiMAT 2025 unter dem Motto „Empower Your Automated Warehouse and Logistics“ Innovationen vorstellen, die die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Lager- und Logistikprozessen optimieren. Zu den bemerkenswerten Lösungen gehören das neu eingeführte MOOVbase Multi-Port-Ladegerät zum gleichzeitigen Aufladen von bis zu drei kleinen Logistikfahrzeugen bzw. deren Batterien, die innovativen MOOVair Wireless Charging Systeme, die preisgekrönte D-Bot-Serie kollaborativer Roboter (Cobots) und die äußerst vielseitigen Time-of-Flight (ToF)-Kameras.

„Delta treibt die Zukunft der Lagerautomatisierung voran“, erklärt Daniel Doerflinger, General Manager des Geschäftsbereichs „Industrial and Medical“ von Delta Energy Systems. „Unser umfassendes Portfolio an branchenführenden Ladelösungen wie MOOVair und MOOVbase sowie unsere fortschrittlichen Robotik- und Sensortechnologien, ermöglichen es Unternehmen intelligentere, umweltfreundlichere und zuverlässigere Lieferketten aufzubauen. Vom kontaktlosen Laden für ganze Flotten bis hin zu präzisen kollaborativen Robotern und fortschrittlicher Sensortechnologie bietet Delta die Technologien, die für die Optimierung der Logistik von morgen erforderlich sind.“

Michael Mayer-Rosa, Senior Director, Industrial Automation Business Group bei Delta Electronics EMEA Region, fügt hinzu: „Wir freuen uns, Deltas neue, mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Cobots der D-Bot-Serie auf der LogiMAT 2025 zu präsentieren, da sie dazu beitragen, autonome Lagerabläufe zu ermöglichen, Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu maximieren.“

Deltas Lösungen auf der LogiMAT 2025:

MOOVbase Multi-Port Ladesystem: Gleichzeitiges Laden von bis zu drei Fahrzeugen

Das MOOVbase Multi-Port-Ladesystem, das erstmals auf der LogiMAT 2025 vorgestellt wird, wurde entwickelt, um die Ladeinfrastruktur für kleine Logistikfahrzeuge und Batteriewechselstationen zu vereinfachen. MOOVbase ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu drei Fahrzeugen oder Batterien mit unterschiedlichen Spannungsniveaus über einen einzigen Wechselstromanschluss, was die Installationskosten und die Komplexität erheblich reduziert.

Die weiteren Modelle des MOOVbase-Portfolios ermöglichen das Laden mit bis zu 30 kW bei einem beeindruckenden Ladestrom von 640 A und einem Wirkungsgrad von 94 Prozent. MOOVbase maximiert die Betriebszeit, während die fortschrittliche Erhaltungsladung die Lebensdauer der Batterie verlängern. Die Ethernet-Konnektivität schafft eine einfache Integration in das Flottenmanagementsystem. Diese vielseitige Lösung ist auf moderne, kostenbewusste Logistikumgebungen zugeschnitten.

MOOVair kabellose Ladesysteme: Das umfassendste Portfolio an induktiven Ladegeräten auf dem Markt

Deltas induktive MOOVair-Ladesysteme ermöglichen ein kontaktloses, automatisches Aufladen von Batterien von FTS-Flotten, Gabelstaplern und Schlepper. Mit Leistungsoptionen von 1 kW bis 30 kW unterstützt MOOVair die gesamte Palette von Industriefahrzeugen, macht den manuellen Anschluss überflüssig während zugleich der Wartungsaufwand reduziert wird. Das Flaggschiff MOOVair 03 bietet eine überragende induktive Ladeleistung von 3 kW mit einem Ladestrom von bis zu 132 A bei 24 V und gewährleistet einen effizienten und zeitsparenden Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen. MOOVair basiert auf Deltas patentierter PPL-Technologie (Pad-Pad-Link) und garantiert eine zuverlässige, störungsfreie Kommunikation zwischen Ladegeräten und Fahrzeugen – selbst in komplexen Logistikzentren. Im Gegensatz zu herkömmlichem Wi-Fi oder Bluetooth arbeitet PPL außerhalb stark beanspruchter Funkspektren und ist äußerst widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen wie Staub und Schmutz, was eine unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit ermöglicht.

Kollaborationsroboter der Serie D-Bot: Preisgekrönte Automatisierung mit Präzision

Die kollaborativen Roboter der Serie D-Bot von Delta wurden entwickelt, um die Effizienz, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu verbessern. Mit Traglasten von 6 kg bis 30 kg ist die D-Bot-Serie ideal für Aufgaben wie Palettieren, Materialhandling und Verpacken.

Das Highlight auf der LogiMAT – der kollaborative Roboter DC16 – bietet eine Traglast von 16 kg und eine Reichweite von 1600 mm. Ausgestattet mit dem innovativen Reflex Safety System sorgt der Cobot für eine sichere Interaktion mit menschlichen Mitarbeitern, indem er Berührungen sofort erkennt und dementsprechend die Bewegung umkehrt. Die in Europa entwickelte D-Bot-Serie ist für den schnellen Einsatz konzipiert und kann innerhalb einer Stunde aufgebaut und einsatzbereit gemacht werden.

3D ToF Smart Kamera (DMV-T) & RGB-D ToF Kamera (DMV-TM)

Diese ToF Kameras der neuesten Generation ermöglichen eine präzise Positionierung, Identifizierung und Messung für eine verbesserte Lagerautomatisierung. Die DMV-T mit integrierter Dual-Core-CPU ist ideal für ablaufkritische Aufgaben wie zum Beispiel zur Palettenerkennung auf automatischen Gabelstaplern und zur Positionierung von Objekten in AS/RS-Systemen geeignet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Genauigkeit (weniger als 1 Prozent Fehlerwahrscheinlichkeit), eine Erkennungszeit von unter 80 ms und die robuste Schutzklasse IP67 aus. Die nahtlose Integration in bestehende Systeme wird durch die Ethernet-Schnittstelle gewährleistet. Die DMV-TM überzeugt trotz ihrer geringen Größe durch ihre Präzision und wurde für die einfache Integration in FTS und Regalbediengeräte entwickelt. Ihr leichtes und äußerst anpassungsfähiges Design, gepaart mit präzisen Navigationsfunktionen, ermöglicht die Vermeidung von Kollisionen und eine optimierte Leistung in dynamischen Lagerumgebungen. Sowohl die DMV-T als auch die DMV-TM eignen sich für ein breites Spektrum möglicher Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel- und Getränkeverpackung, Elektronik, automatisierte Produktion und Robot-Vision, was ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Branchen unter Beweis stellt.

Erleben Sie die Innovationen von Delta auf der LogiMAT 2025

Die auf der LogiMAT 2025 ausgestellten Lösungen von Delta unterstreichen das Engagement des Unternehmens für intelligentere, umweltfreundlichere und effizientere Lieferketten. Besuchen Sie Deltas Stand in Halle 1, Stand 1GA41, vom 11. bis 13. März auf dem Stuttgarter Messegelände, um diese Innovationen hautnah zu erleben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/LogiMAT-2025

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde sieben Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

