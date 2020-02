LogiMAT 2020: SWAN zeigt erstmals SAP 3D-Logistics-Cockpit

Projekthaus für SAP-Logistik mit neuen Produkten für digitale SAP-Lagerprozesse auf weltweit größter Logistik-Fachmesse vertreten

Augsburg, 4. Februar 2020. Die SWAN GmbH präsentiert auf der diesjährigen LogiMAT innovative Bedienkonzepte für digitalisierte Logistik in Umgebungen mit SAP EWM und SAP TM, darunter das von SWAN neu entwickelte Add-On “SAP 3D-Logistics-Cockpit”. Die Applikation erzeugt ein virtuelles dreidimensionales Abbild des Lagers zur intuitiven Steuerung und Optimierung von Logistikprozessen. Das Projekthaus für SAP-Logistik stellt außerdem die vor kurzem eingeführte “SWAN Heatmap” und die neue Kommissionier-Lösung “SWAN 3D-Pick” vor. Die LogiMAT 2020 findet vom 10. bis 12. März in Stuttgart statt. SWAN ist in Halle 5 am Stand D74 vertreten.

SAP 3D-Logistics-Cockpit: Mehr Digitalisierung

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von SWAN steht das SAP 3D-Logistics-Cockpit. Die neue Lösung erzeugt mit den vorhandenen Daten aus SAP EWM ein virtuelles 3D-Lagerabbild (Digital Twin), in dem Lagermitarbeiter über den SAPUI5 3D-Lagerleitstand intuitiv Logistikaktivitäten steuern und Staplerfahrer mit 3D-Indoor-Navigation auf der optimalen Route zum Ziel dirigieren können. Anwender können optional Ortungs- und Bewegungssysteme aller Anbieter oder Real-Time-Location-Systeme (RTLS) zur Übermittlung von Stapler-Bewegungen in Echtzeit an SAP einbinden. Die vollständig in SAP integrierten Lokationssysteme wissen immer genau, an welcher Position die Paletten im Lager stehen und erkennen die Ware automatisch bei der Aufnahme auf ein Fahrzeug. Auf diese Weise entfallen alle sonst üblichen Scan- und Identifikationsprozesse. “Durch neue SAP Add-Ons wie dem 3D-Logistics-Cockpit mit integrierten logistischen Funktionen bringen wir verknüpfte Informationen an die Oberfläche und machen Digitalisierung so für jeden erlebbar”, sagt Alexander Bernhard, Geschäftsführer der SWAN GmbH.

SWAN Heatmap: Bessere Flächennutzung

Die ebenfalls neu eingeführte SWAN Heatmap generiert und analysiert Bewegungs- und Lagerungs-Daten zur besseren Einsicht in die gesamte Logistikanlage. Dafür nutzt die App wahlweise die Anbindung von RTLS-Systemen führender Technologiepartner oder bereits im SAP-Standard integrierte Lokalisations- und Bewegungsdaten aus SAP EWM. Die gesamte Anlagenansicht wird als digitaler Zwilling auf dem Rechner visualisiert und ist in 2D/3D frei zoombar. Die SWAN Heatmap steht als Web-Interface zur Verfügung. Mit dem Einsatz der Heatmap können Unternehmen die Flächennutzung und Prozessautomatisierung in den Lagerhallen optimieren. Unternehmen senken ihre Kosten und profitieren von Wettbewerbsvorteilen.

SWAN 3D Pick: Effizient Kommissionieren

Als weiteres Ausstellungs-Highlight zeigt SWAN die neu entwickelte Kommissionier-Lösung SWAN 3D Pick. Sie vereinfacht die logistischen Prozesse an Pick-Arbeitsplätzen mit Automatikanbindung in optimaler Weise. Eine dreidimensionale Schritt-für-Schritt Anleitung am FIORI-Arbeitsplatz unterstützt Mitarbeiter visuell beim Stapeln umfassender Palettenbilder. Die Daten für die SWAN 3D-Pick-Anwendung stellt SAP Package Builders® auch für hoch komplexe Paletten und Packstücke bereit. “Durch das im Prozess integrierte Loop-Feedback bezüglich der umgesetzten Paletten-Qualität erhalten unsere Kunden eine verlässliche Datenbasis für Optimierungen”, so Alexander Bernhard.

Expertenwissen in der Steuerung von Automatikanlagen aller Hersteller, eigene Steuerungstechnikern, eine gute Vernetzung in der Logistik-Startup-Szene sowie erfahrene SAP-Berater in allen Bereichen der Logistik runden das Portfolio des SAP-Logistikahaus SWAN ab.

Erfahren Sie mehr

Besuchen Sie SWAN in Halle 5 am Stand D74 und erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen Logistikprozesse in SAP-verwalteten Lagern durch Digitalisierungskonzepte kostenoptimiert und effizient umsetzen können.

Bei Interesse an einem Presseinterview vereinbaren wir sehr gerne einen Termin für ein persönliches Gespräch. Die beiden Geschäftsführer Alexander Bernhard und Andre Nowinski stehen Ihnen am Messestand für Interviews gerne zur Verfügung.

Über die LogiMAT

Die LogiMAT, Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, findet vom 10. bis 12. März 2020 auf dem Messegelände Stuttgart statt. Die weltweit größte Fachmesse für Intralogistik-Lösungen bietet einen vollständigen Marktüberblick über alles, was die Intralogistik-Branche von der Beschaffung über die Produktion bis zur Auslieferung bewegt. Internationale Aussteller zeigen innovative Technologien, Produkte, Systeme und Lösungen zur Rationalisierung, Prozessoptimierung und Kostensenkung der innerbetrieblichen logistischen Prozesse. Die Veranstaltung bietet neben der Ausstellung täglich wechselnde Vortragsreihen inmitten der Hallen zu den unterschiedlichsten Themen.

Über SWAN GmbH

Die SWAN GmbH mit Sitz in Augsburg und Niederlassungen in Nürnberg, Wächtersbach und Altenstadt an der Waldnaab implementiert manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP Module SAP EWM, MFS und TM. Der Fokus liegt hierbei auf SAP-Systemen, Anlagenmodernisierung sowie Service und Support. Zusätzlich bietet SWAN eine Vielzahl von Add-Ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Arbeitsplatzoberflächen. In Verbindung mit der eigenen Kompetenz im Bereich Steuerungstechnik realisiert SWAN somit schlüsselfertige Lösungen für Kunden weltweit. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne. Eine Vielzahl von erfolgreich umgesetzten Projekten aus den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektro/Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von Distributionslagern als auch bei Produktionsver- und -entsorgung. Die Mitarbeiter der SWAN GmbH können auf jahrelange Erfahrungen in ihren jeweiligen Bereichen zurückgreifen und stellen für Kunden somit kompetente Ansprechpartner für maßgeschneiderte Lösungen dar.

Weitere Informationen: www.swan.de, www.swan.de/products/

Firmenkontakt

SWAN GmbH

Alexander Bernhard

Annastraße 3

86150 Augsburg

+49 821 789 87771

mail@swan.de

http://www.swan.de

Pressekontakt

epr – elsaesser public relations

Sabine Hensold

Maximilianstraße 50

86150 Augsburg

+49 821 4508 7917

sh@epr-online.de

http://www.epr-online.de

Bildquelle: EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH