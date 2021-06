LOGfair Jobmesse ab dem 16.06.2021

Alles rundum Recruiting, Ausbildung, Bewerbung

Interessante Vorträge erwarten die Besucher ab dem 16. Juni bei Logfair.Online. LOGjobs.de stellt seinen Karriere-Stellenmarkt via Jobwall, einer digitalen Pinnwand, auf der Messe ein. Neben aktiven Jobsuchern erreichen Unternehmen auf der Messe auch Spezialisten und Fachkräfte der Logistikbranche, welche über allgemeinen Jobportale nicht erreicht werden können! Die zurückliegenden Veranstaltungen von LOGfair – der NR. 1 der virtuellen Logistikmessen – wurden bereits volle Erfolge: Über 1700 Anmeldungen und über 1000 Besucher der Ausstellerstände an den Veranstaltungstagen, sprechen für sich. Getreu dem Motto “The right man in the right place” , bringen LOGfair und LOGjobs nun Logistikunternehmen mit den passenden Mitarbeitern zusammen. Arbeitgebern und Arbeitskräften der Intra-, Kontrakt- und Transportlogistik bieten sich so wertvolle Perspektiven! Ohne viel Aufwand lassen sich so schnell die paßgenauen Mitarbeiter und interessanten Jobs in der Logistikbranche finden.

Wunschmitarbeiter finden: Effizienter geht´s nicht!

In Umbruchzeiten wie diesen, ist das Employer Branding und die Personalpolitik einem starken Wandel unterzogen. Ein hochkarätiger Mitarbeiterstab ist dabei wichtiger denn je. Personalsuche ist heute ohne Internet nicht mehr vorstellbar. Umso mehr ist es bei der Vielzahl an Jobportalen wichtig, sich einen Überblick über die potentiellen Mitarbeiter zu verschaffen. Bei Logfair, der auf Logistik spezialisierten Online-Messe, finden sie Spezialisten und Fachkräfte aus der Branche. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen exklusiv mit einem Messestand auf der LOGfair – Fördern sie ihr Employer Branding und stellen sie mit geringem Aufwand, online einen ersten Kontakt zu Bewerbern der Logistikbranche her. Der Bewerber kann seine Avis an Ihrem Stand hinterlegen und via Chat lässt sich der Kontakt vertiefen. Ihre Stellenanzeigen werden auf der Jobwall, einer digitalen Pinnwand auf der Messe, sowie den Stellenmärkten unserer Plattformen veröffentlicht und in unseren Sozialen Medien sowie Google von uns promotet. Die Messeaussteller, die bei der Jobwall Ihre Stellenanzeigen platzieren, sind außerdem bei der Verlosung eines Team-Coachings durch train4results – Trainergruppe Holger Gloszeit dabei.

Für Bewerber – Ihre Möglichkeiten

Bewerber haben die Möglichkeit sich auf dem Messe-Stellenmarkt der LOGfair über aktuelle Vakanzen in den Bereichen Intralogistik, Distributionslogistik, Transportlogistik und Lagerlogistik der ausstellenden Unternehmen zu informieren. Sie können die Aussteller am Messestand besuchen, mit ihnen in den Dialog gehen und einen ersten Eindruck vom Unternehmen und den ausgestellten Dienstleistungen gewinnen. Bewerbungen können am Stand hinterlegt werden und die Kontaktdaten für eine später Kontaktaufnahme des Unternehmens hinterlegt werden.

Jeder interessierte Besucher der Messe kann einen Gutschein für ein professionelles Fotoshooting im Wert von 39EUR abholen, dies macht unser Sponsor die BONAGO Incentive Marketing Group GmbH möglich.

Weitere Infos finden Sie auf https://www.logjobs.de/index.php?id=625 sowie https://logfair.online/jobmesse/

Interessenten können sich auf https://logfair.expo-ip.com/registrieren und alle Angebote der Messe kostenfrei nutzen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

LOGfair richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant.

Kontakt

LOGfair c/o Logvocatus Gesellschaft für eCommerce und Logistik mbH

Heinrich Würfel

Großenbaumer Weg 10

40472 Düsseldorf

0211 976 334-75

info@logfair.online

http://logfair.online

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.