LöwenStern Verlag bringt mit LöwenBusiness frischen Wind

Frankfurt am Main im November 2023 – Der LöwenStern Verlag, bekannt für seine qualitativ hochwertigen Publikationen in verschiedenen Genres, kündigt heute die nächste Phase des innovativen Projekts „LöwenBusiness“ an. Ziel dieses Projekts ist es, Selbstständigen und Unternehmerinnen nicht nur das Rüstzeug für ihren Geschäftserfolg zu geben, sondern sie auch in die Lage zu versetzen, nachhaltige und ertragreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln.

„LöwenBusiness ist mehr als nur ein Bildungsprogramm; es ist eine Bewegung, die darauf abzielt, Unternehmertum neu zu definieren. Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie sie durch effektive Positionierung, innovatives Marketing und den Einsatz von Automatisierungstechnologien sowie KI ihre Geschäftsmodelle optimieren können“, so Renate Wettach, Gründerin des LöwenStern Verlags. „Unser Ansatz ist es, praktisches Wissen mit einer positiven Botschaft und einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu verbinden.“

Das LöwenBusiness unterscheidet sich von anderen Business-Programmen durch seinen ganzheitlichen Ansatz. Es konzentriert sich nicht nur auf finanziellen Erfolg, sondern auch auf persönliches Wachstum und eine positive Einstellung – Schlüsselelemente, die im heutigen Geschäftsumfeld oft vernachlässigt werden.

Einige Highlights des LöwenBusiness-Programms sind:

– Zielgerichtete Ausbildung: Kurse in Bereichen wie Social Media, KI und Automatisierung, die speziell darauf zugeschnitten sind, Unternehmerinnen und Selbstständige auf dem neuesten Stand der Technik zu halten.

– Netzwerk von Experten: Zugang zu einem Netzwerk von Fachleuten und Mentoren, die wertvolle Einblicke und Unterstützung bieten.

Über den LöwenStern Verlag:

Gegründet 2015 von Renate Wettach, hat sich der LöwenStern Verlag auf die Veröffentlichung von Sachbüchern, Kinderbüchern, Gedichten sowie Koch- und Backbüchern spezialisiert. Jedes veröffentlichte Buch trägt eine positive Botschaft und spiegelt die Philosophie des Verlags wider: Wissen vermitteln, Inspiration bieten und persönliches Wachstum fördern.

Für weitere Informationen über das LöwenBusiness und den LöwenStern Verlag besuchen Sie bitte https://loewenbusiness.de und https://loewenstern-verlag.de

– Praktische Anwendung: Realitätsnahe Projekte und Fallstudien, die den Teilnehmern helfen, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen.

– Community-Unterstützung: Ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das durch regelmäßige Veranstaltungen und Diskussionsforen gefördert wird.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat sich der LöwenStern Verlag zu einem führenden Namen in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Business, Kinderliteratur und Weltanschauung entwickelt. Mit einem Ansatz, der die Bedürfnisse der Autoren in den Mittelpunkt stellt, ist der Verlag stolz darauf, Werke zu veröffentlichen, die inspirieren, aufklären und die Leserschaft bereichern.

Kontakt

LöwenStern Verlag

Renate Wettach

Weckerlinstr. 4

65929 Frankfurt am Main

+49-15234-332590



https://loewenstern-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.