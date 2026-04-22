Lösungen für die Energiewende im Gebäudesektor – Minol bleibt innovativster Energiedienstleister

Energieeffizienz, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle für Gebäudeeigentümer stehen im Mittelpunkt der Innovationsstrategie von Minol. Dafür wurde das Unternehmen erneut ausgezeichnet.

Leinfelden-Echterdingen, April 2026. Minol bleibt Innovationsführer in der Energiedienstleistungsbranche. In der aktuellen Studie von ServiceValue und WELT TV belegt das Unternehmen bereits zum sechsten Mal in Folge den Spitzenplatz unter den Energiedienstleistern in Deutschland. Die erneute Auszeichnung bestätigt den eingeschlagenen Kurs: Minol stellt die Energieeffizienz von Gebäuden konsequent in den Mittelpunkt und entwickelt regelmäßig Lösungen, die Eigentümer und Verwalter bei der Umsetzung der Energiewende unterstützen.

„Dass wir erneut als innovativster Energiedienstleister ausgezeichnet wurden, zeigt, dass wir weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Unser Fokus liegt darauf, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern und unsere Kunden und ihre Mieter mit praxistauglichen Lösungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand zu begleiten“, sagt Ralf Görner, Geschäftsführer der Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG.

Praxisnahe Lösungen für die Energiewende im Gebäude

Der Gebäudesektor spielt eine zentrale Rolle beim Erreichen der nationalen Klimaziele. Minol gibt Vermietern und Verwaltern Werkzeuge an die Hand, um Energieverbräuche transparenter zu machen und Effizienzpotenziale systematisch zu erschließen.

Ein Beispiel ist B.One Guide. Die digitale Lösung unterstützt Immobilienbesitzer dabei, den energetischen Zustand ihrer Gebäude zu analysieren und geeignete Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen abzuleiten. Eigentümer erhalten so eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die langfristige und nachhaltige Entwicklung ihres Bestandes. Auch beim Ausbau einer dezentralen Energieversorgung setzt Minol neue Impulse. Mit B.One Mieterstrom lässt sich selbst erzeugter Solarstrom direkt im Gebäude nutzen. Bewohner profitieren von günstigem Strom aus erneuerbaren Energien, während Eigentümer ihre Immobilien nachhaltiger aufstellen können.

Innovationen für einen klimaneutralen Gebäudebestand

Minol richtet seine Innovationsstrategie konsequent auf Lösungen aus, die im Alltag der Wohnungswirtschaft funktionieren. Im Fokus stehen digitale Anwendungen, neue Geschäftsmodelle sowie Dienstleistungen, mit denen Eigentümer Gebäude energetisch optimieren können. Das langfristige Ziel ist klar: ein klimaneutraler Gebäudebestand. „Die Energiewende im Gebäudesektor gelingt nur, wenn technische Innovationen auch wirtschaftlich und organisatorisch umsetzbar sind“, sagt Görner. „Deshalb entwickeln wir Lösungen, die sich in der Praxis bewähren und unseren Kunden konkrete Handlungsmöglichkeiten eröffnen.“

Hintergrund zur Studie

In Zusammenarbeit mit WELT hat das Kölner Analyse-Institut ServiceValue mehrere tausend Führungskräfte zur Innovationskraft deutscher Unternehmen befragt. Insgesamt flossen rund 189.000 Bewertungen von Führungskräften zu 1.975 Unternehmen aus 105 Branchen in die Untersuchung ein. Bewertet wurde die unternehmens- und marktbezogene Innovationskraft der Unternehmen. In die Analyse einbezogen wurden unter anderem Strategien, Konzepte sowie die wahrgenommene Innovationsfähigkeit. Die Auszeichnung „Innovativster Energiedienstleister“ erhalten die Unternehmen mit den besten Durchschnittswerten innerhalb ihrer Branche.

Über Minol

Die Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Rund um die Heizkostenabrechnung bietet Minol innovative Lösungen, um die Betriebskosten zu minimieren und Immobilien digital, nachhaltig und rechtssicher zu verwalten. Minol erstellt jährlich alleine in Deutschland rund 1,7 Millionen Abrechnungen. Mit Lösungen zur Digitalisierung von Immobilien, Angeboten in den Bereichen Elektromobilität, Energiemanagement und Smart-Building-Systemen unterstützt Minol die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bei der zukunftsfähigen und nachhaltigen Modernisierung von Liegenschaften.

Vor mehr als 70 Jahren gegründet, hat das familiengeführte Unternehmen seinen Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen und betreibt bundesweit rund 20 Serviceniederlassungen. Minol gehört zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 100 Ländern mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern vertreten ist. Mehr Informationen unter www.minol.de und www.minol.de/minol-zenner-gruppe

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