L”OCCITANE EN PROVENCE eröffnet im ALEXA

Shoperöffnung am 23. Juli

Ein bezaubernder Duft und pflegende Beautyprodukte gehören zu einem gelungenen Styling dazu: Am 23. Juli, hat L”OCCITANE EN PROVENCE auf rund 61 Quadratmetern eine neue Boutique im Erdgeschoss des ALEXA am Alexanderplatz eröffnet. Die Produktpalette reicht von Gesichts-, Körper-, Hand- und Haarpflege bis hin zu Make-up und Parfums. Die ausgewählten Rezepturen und Düfte der Produkte sind inspiriert von der Provence und bieten ein Wohlfühlerlebnis für alle Sinne. Das L”OCCITANE-Team freut sich darauf, die Besucher im ALEXA typgerecht zu beraten. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

“Das ALEXA steht für angesagte Lifestyle-Angebote und Beauty-Trends. Mit unserem neuen Mieter L”OCCITANE EN PROVENCE bauen wir diese Stellung weiter aus. Der neue Shop ergänzt die vielfältige Auswahl an Produkten und Services im Center optimal”, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA.

“Auf die Menschen, die Natur kommt es an”, das ist die Philosophie von L”OCCITANE EN PROVENCE. L”OCCITANE EN PROVENCE ist ein französischer Hersteller natürlicher Kosmetik und weltweiter Einzelhändler im Bereich der Schönheitspflege. 1976 wurde das Unternehmen von Olivier Baussan gegründet. Das vielfältige Produktsortiment mit vielen natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen ist inspiriert von der französischen Provence. L”OCCITANE EN PROVENCE ist in mehr als 90 Ländern weltweit präsent.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter www.alexacentre.com oder bei Facebook www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: L’OCCITANE, Foto: DEAN NIXON PHOTOGRAPHY