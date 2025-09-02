Location für Weihnachtsfeier in Berlin gesucht?

Klassiker seit 25 Jahren: Im Schoenbrunn Berlin feiern Gäste mitten im Volkspark Friedrichshain

Das Restaurant Schoenbrunn im Volkspark Friedrichshain, Berlin bietet auch in diesem Jahr festliche Menüs, Glühweinempfang und Winterzauber für kleine und große Gesellschaften bis 80 Personen. Und das in einer Top-Location zwischen den Bezirken Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg.

Wer in diesem Jahr eine außergewöhnliche Weihnachtsfeier plant und ein passendes Restaurant sucht, findet im Schoenbrunn Berlin eine besondere Location: eingebettet in den Volkspark Friedrichshain, nur zwei Kilometer vom Alexanderplatz entfernt. Zwischen verschneiten Bäumen und funkelnden Lichtern genießen Gäste österreichisch-mediterrane sowie weihnachtliche Spezialitäten, ausgewählte Drinks – und eine entspannte Atmosphäre, die fast vergessen lässt, dass man mitten in Berlin ist. Mit großem Außenbereich und ohne Nachbarn sind hier Weihnachtsparties, Glühwein-Empfänge an der Feuerschale oder einfach besinnliche Weihnachtsstunden denkbar.

Individuelle Weihnachtsfeiern in Top-Location im Park

Ob Firmenfeier, festliches Familienessen oder ein stilvoller Abend mit Freunden: Das erfahrene Team des Schoenbrunn gestaltet jede Weihnachtsfeier mitten in Berlin individuell. Möglich sind gemütliche Dinner im Restaurant, Glühweinempfang auf der Terrasse oder private Arrangements für Gruppen bis 80 Personen.

Seit 25 Jahren ist das Schoenbrunn eine feste Adresse in Berlin und beliebte Location für Weihnachtsfeiern. Mit Restaurant, Biergarten, Kiosk und Grill bietet das Haus zu jeder Jahreszeit besondere Vorzüge – im Winter jedoch zeigt es seine festlichste Seite: ein Ruhepol im Großstadtdschungel, der wie gemacht ist für Weihnachtsfeiern.

www.schoenbrunn.net

Reservierungsanfragen unter

reservierung@schoenbrunn.net / 030 45 30 565 10

Zwischen den Kiezen, mitten im Park. Dort, wo Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Mitte aufeinandertreffen, liegt das Berliner SCHOENBRUNN-Ensemble. Ein weitläufiger Biergarten mit Pizza aus dem Holzofen, ein Kiosk mit hausgemachtem Eis von Gimme Gelato, ein Grillstand für die schnelle Stärkung – und das Herzstück: unser Restaurant, ganzjährig geöffnet, mit saisonaler, gehobener Küche. Ob als Ziel für den Sommerausflug, als Treffpunkt für Freund:innen im Grünen oder als festlicher Rahmen für Weihnachtsfeiern im Winter – das SCHOENBRUNN ist ein Ort zum Ankommen, Durchatmen und Genießen. Mit Blick auf den Ententeich, umgeben von alten Bäumen und offen für alle, die draußen sein wollen: Ein Ruhepol im urbanen Großstadtdschungel. Und das mitten in Berlin.

