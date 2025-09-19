Local Citations: Backlinked startet neuen Service für lokale Unternehmenssichtbarkeit

Bonn, 12. September 2025. Mit einem unkomplizierten und günstigen Local Citations-Service unterstützt Backlinked Unternehmen ab sofort bei ihrer regionalen Online-Präsenz. Der größte Marktplatz für Outreach erweitert damit sein Portfolio und setzt neue Maßstäbe für Vertrauen und Sichtbarkeit – bei Kunden und Suchmaschinen gleichermaßen.

Regionale Bekanntheit: Auch im digitalen Zeitalter wichtig!

Immer mehr Unternehmen stellen fest: Wer lokal wachsen will, muss digital sichtbar sein. Local Citations, also regionale Branchenbucheinträge mit konsistent hinterlegten Unternehmensdaten, sind heute die Basis lokaler Suchmaschinenoptimierung ( Local SEO). „Gerade die Präzision in der Darstellung von Name, Adresse und Telefonnummer überzeugt Suchmaschinen wie Google von der Seriosität der Anbieter“, sagt Geschäftsführer Simon Zahn. Je exakter und plattformübergreifend konsistenter die Einträge, desto besser wirkt sich das auf Domain-Autorität, organischen Traffic und das lokale Ranking bei Google (Maps) aus.

Betreuung aus besten Händen

Der neue Service von Backlinked verbindet automatisierte Eintragserstellung mit individueller Betreuung. Kunden können sich auf die professionelle Verwaltung von rund 30 Unternehmenseinträge in seriösen Branchenverzeichnissen verlassen und sparen so Zeit und Ressourcen. Darüber hinaus erhalten sie ein natürliches Linkprofil und profitieren von einem besonderen Service. Inklusive ist eine kostenlose Aktualisierung aller Einträge innerhalb von 12 Monaten. So bleiben Unternehmen dauerhaft prominent in den wichtigsten lokalen Verzeichnissen präsent – egal ob Handwerksbetrieb, Ladengeschäft oder Franchise-Unternehmen. „Mit Local Citations begleiten wir Unternehmer auf dem Weg zur lokalen Markenbekanntheit und stellen sicher, dass sie von Kunden und Geschäftspartnern schnell gefunden werden“, so Zahn.

Mit zehn Jahren Erfahrung in der professionellen Suchmaschinenoptimierung und als größter Marktplatz für digitale PR bietet Backlinked ein attraktives Angebot für Local SEO. Die neue Lösung vereint Expertise mit effizienter Umsetzung und ist ein weiterer Schritt Richtung digitale Zukunft für Unternehmen jeder Größenordnung.

Backlinked macht Linkbuilding einfach, sicher und transparent – für bessere Platzierungen

auf Google & Co. Mit über zehn Jahren Erfahrung und mehr als 100.000 hochwertigen deutschen und internationalen Backlink-Angeboten zählt die Plattform zu den führenden Anbietern im DACH-Raum.

In einer Branche, die oft von unseriösen Anbietern und undurchsichtigen Versprechen geprägt ist, steht Backlinked für Qualität und nachhaltigen Erfolg. Dank der Bestpreis- und Indexierungsgarantie profitieren Kunden nicht nur von den besten Konditionen, sondern können sich durch automatisiertes und kontinuierliches Link-Monitoring auch sicher sein, dass ihre Backlinks tatsächlich wirken.

Agenturen, Websitebetreiber und SEO-Manager schätzen nicht nur die riesige Auswahl, sondern auch die wertvollen Insights, die durch die Integration renommierter SEO-Tools wie Ahrefs, Semrush und Sistrix zur Verfügung stehen. Mit innovativen Lösungen wie dem AI Linkpilot wird es selbst für Einsteiger mühelos möglich, schnell und gezielt die passenden Backlinks für ihr Projekt zu finden, während auch der Support für individuelle Angebote und Fragen zur Verfügung steht.

Maximale Sichtbarkeit bei minimaler Komplexität – mit Backlinked wird SEO einfach und effektiv.

Kontakt

Pixelrein GmbH & Co. KG

Simon Zahn

Friedrichstr. 34

53111 Bonn

0228 / 286 795 60

–



http://backlinked.com

Bildquelle: @ Pixelrein GmbH & Co. KG