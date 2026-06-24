livestep lanciert Brand Intelligence Plattform für den DACH-Markt

Wie wird meine Marke wirklich wahrgenommen? livestep gibt Geschäftsführern und Marketingleitern erstmals eine systematische Antwort.

livestep ApS gibt den Launch seiner Brand Intelligence Plattform bekannt. Die Plattform richtet sich an Agenturen und B2B-Unternehmen im DACH-Raum und beantwortet eine Frage, die Unternehmen bislang nicht systematisch beantworten konnten: Wie wird meine Marke tatsächlich wahrgenommen und stimmt das mit dem überein, was wir kommunizieren wollen?

Warum Brand Intelligence jetzt relevant wird

Markenwahrnehmung entsteht nicht mehr allein durch klassische Werbung oder das eigene Marketing. Bewertungsportale, Communities und soziale Medien formen das Bild einer Marke, oft ohne dass Unternehmen es bemerken. KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity und Google Gemini empfehlen Unternehmen direkt oder übergehen sie. Wer dort nicht vorkommt, existiert für einen wachsenden Teil potenzieller Kunden nicht. KI-Sichtbarkeit wird damit zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Für Geschäftsführer bedeutet das: Die Frage ob die eigene Marke im Markt die richtige Position hält, lässt sich nicht mehr aus dem Bauch heraus beantworten. Für Marketingleiter bedeutet es: Maßnahmen müssen auf Basis belastbarer Daten begründet und ihre Wirkung messbar gemacht werden.

Genau das leistet die livestep Brand Intelligence Plattform.

Was die Plattform abdeckt

Die Plattform analysiert Markenwahrnehmung entlang vier zentraler Dimensionen:

Stimmung – Wie wird das Unternehmen in digitalen Medien, Communities, Bewertungsportalen und sozialen Netzwerken diskutiert? Welche Themen dominieren, welche Kritik taucht wiederholt auf, wie entwickelt sich die Stimmung über Zeit?

Bekanntheit – Wie sichtbar ist die Marke in Suchmaschinen und KI-Systemen? Wird das Unternehmen in KI-generierten Antworten erwähnt, differenziert nach Märkten, Zielgruppen und Kaufphasen?

Vertrauen – Wie glaubwürdig wirkt die Marke nach außen? Stimmen Selbstdarstellung und externe Wahrnehmung überein? Werden Alleinstellungsmerkmale in der öffentlichen Kommunikation aufgegriffen?

Engagement – Wie reagieren Zielgruppen auf die Markenkommunikation? Welche Inhalte erzeugen Resonanz, welche verfehlen die Zielgruppe?

Ergänzt wird die Plattform durch Website Audit und Content-Analyse: technische SEO, Performance und eine KI-basierte Bewertung ob Website-Inhalte zur Zielgruppe passen und für generative Suchsysteme zitierbar sind.

Einmal konfigurieren, alle Analysen profitieren

Im Zentrum der Plattform steht ein Knowledge Hub: Unternehmensprofil, Positionierung, Zielmärkte, Wettbewerber und Zielgruppen werden einmalig definiert. Alle Analysemodule greifen automatisch darauf zurück, so entsteht ein konsistentes Bild statt isolierter Einzelauswertungen.

Für wen die Plattform gemacht ist

Geschäftsführer erhalten eine klare Antwort auf die Frage ob ihre Marke im Markt die Position hält die sie halten soll und wo Handlungsbedarf besteht. Marketingleiter erhalten belastbare Daten um Maßnahmen zu begründen, Wirkung zu messen und Budgets gezielt einzusetzen.

Agenturen können ihren Kunden erstmals ein vollständiges Bild der Markenwahrnehmung liefern, datenbasiert, nachvollziehbar und kontinuierlich aktualisiert.

Die Plattform befindet sich aktuell in einer Pilotphase mit ausgewählten Unternehmen aus der Industriebranche.

livestep ApS entwickelt KI-gestützte Software für digitales Markenmanagement.livestep ApS entwickelt KI-gestützte Software für digitales Markenmanagement. Mit der Brand Intelligence Plattform erhalten Unternehmen und Agenturen erstmals ein systematisches Bild davon, wie ihre Marke in Suchmaschinen, KI-Systemen und digitalen Medien wahrgenommen wird. Sitz des Unternehmens ist Fjerritslev, Dänemark.

Kontakt

livestep ApS

Daniel Bracht

Thistedvej 636

9690 Fjerritslev

+45 70 72 29 15



http://www.livestep.ai