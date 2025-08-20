Interaktives Lernwochenende mit Experten

Lernen von den Besten heißt, Österreichs bekanntesten Hundeforscher Prof. Dr. Kurt Kotrschal als Coach und Wissensvermittler einzuladen, sein Wissen weiterzugeben. Wenn dazu noch eine so überaus erfahrene Trainerin wie Nadia Winter ihre Erfahrungen beisteuert, können Wissbegierige sich glücklich schätzen. Nadia Winter leitete bis vor wenigen Jahren in Karlsruhe eine der größten und erfolgreichsten Hundeschulen Deutschlands.

Für das Live-Seminar „Hunde fair beobachten lernen“ öffnet am 25. und 26. Oktober 2025 die „DER HUND Akademie“ in Merching bei Augsburg ihre Türen. An zwei Tagen vermitteln der international renommierte Verhaltensforscher und Bestsellerautor sowie die Verhaltenstrainerin fundiertes Wissen und wertvolle Techniken zum wertfreien Beobachten von Hunden. „Beobachten heißt beobachten“, sagt der Verhaltensbiologe. „Natürlich ist es ein Unterschied: Was wir im Verhaltensbiologiebereich „beobachten“ nennen, ist, einfach zu schauen, was da ist – und das in einer Strichliste zu erfassen. Das klingt wenig hilfreich, doch es ist das Gegenteil: Wenn man das nicht macht, stellt man oft hinterher fest, dass man mit dem, was man glaubt, das sich abspielt, fehl gelegen hat. Eine Auswertung der Liste verhindert solche Fehleinschätzungen. Erst im zweiten Schritt ist es erlaubt, das zu interpretieren. Hundebesitzer beobachten oft ganz anders, denn sie meinen oft, zu wissen, was der Hund denkt, will oder eben wie er drauf ist.“ Nadia Winter ergänzt: „Übrigens ist das ganz unabhängig davon, ob ich als Hundehalterin oder eine Trainerin den Hund beobachte – oft wird hineininterpretiert, was gar nicht aus dem Verhalten herausgelesen werden kann. Manchmal ist es einfach zu viel, was man herauslesen will.“

Hundehalter:innen, Trainer:innen und alle, die ihr Verständnis für das Ausdrucks- und Sozialverhalten von Hunden vertiefen wollen, können sich während des Seminars mit dem wissenschaftlichen Beobachten vertraut machen und ihre Fähigkeiten auffrischen, um zukünftig ihre Hunde mit anderen Augen zu sehen. Im Wechsel von Vorträgen, Praxisübungen und Gruppenarbeiten erleben die Teilnehmenden, wie faires Beobachten im Alltag und Training hilft – für mehr Verständnis und einen respektvollen Umgang mit dem Hund.

Praxisnah werden Videos ausgewertet, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch eigenes Material beisteuern können. Sie analysieren dabei Hundeverhaltensweisen und wenden Beobachtungstechniken selbst an. Der Austausch mit den Referenten und der Gruppe steht im Fokus: Individuelle Fragen und Fälle können direkt eingebracht werden.

Das Seminar findet jeweils von 9 bis 17 Uhr in der Mandichostraße 18, 86504 Merching statt. Im Veranstaltungspreis sind Pausensnacks, Mittagsimbiss und Getränke inklusive. Eine vergünstigte Anmeldung ist für Mitglieder des „DER HUND Clubs“ sowie Mitglieder im BHV (Berufsverband der Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/innen e. V.) möglich.

Kurzfakten:

-Live-Seminar „Hunde fair beobachten lernen“

-25. und 26. Oktober 2025, 09:00 bis 17:00 Uhr

-Für Hundehalter:innen sowie Hundefachleute

-Mit Dr. Kurt Kotrschal und Nadia Winter

-Anmeldung: www.akademie.derhund.de/live

Über die „DER HUND Akademie“

Die „DER HUND Akademie“ bietet praxisnahe Seminare und Workshops rund um das Thema Hund und Hundehaltung an. Das breit gefächerte Online- sowie Live-Angebot richtet sich an Hundehalter:innen, Hundetrainer:innen sowie weitere Hunde-Profis und Interessierte, die ihr Wissen rund um den besten Freund des Menschen vertiefen möchten. Betreut wird die Akademie von dem Team, das auch das Magazin DER HUND verantwortet.

Die FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH ist ein Tochterunternehmen der international aktiven FORUM MEDIA GROUP mit Sitz im bayerischen Merching. Die FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH ist spezialisiert auf Fachpublikationen und Events in den Bereichen Bau und Immobilien sowie Tiere. Dazu gehört auch das Magazin DER HUND und die „DER HUND Akademie“.

Firmenkontakt

FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH

Mara Dittebrand

Mandichostraße 18

86504 Merching

+498233381316



https://www.forum-zeitschriften.de

Pressekontakt

FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH

Lena Schwarz

Mandichostr. 18

86504 Merching

082333810



https://www.akademie.derhund.de

Bildquelle: Dr. Kotrschal: Brandstätter/FORUM Zeitschriften