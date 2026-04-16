Live-Masterclass: Emporix zeigt Ansätze zur digitalen Produktkonfiguration im B2B

Stuttgart, 16. April – Emporix, Anbieter einer cloud-nativen Plattform für Autonomous Commerce Execution, veranstaltet eine Live-Masterclass für Commerce- und Vertriebsverantwortliche in B2B-Unternehmen. Im Fokus steht die Frage, wie Hersteller komplexe Produktkonfigurationen direkt im digitalen Kanal bereitstellen können – mit reduziertem Abstimmungsaufwand zwischen Vertrieb und IT.

In vielen B2B-Unternehmen ist die Konfigurationslogik tief in proprietärem Code verankert. Änderungen von Varianten, Preisregeln oder Produktoptionen erfordern häufig einen Entwicklungsauftrag. Das kann Prozesse im Vertrieb verlangsamen – insbesondere dort, wo Kunden es heute erwarten, Produkte eigenständig zu konfigurieren und zu kaufen.

Live-Masterclass: „Your Customers Want to Configure and Buy“

Termin: Montag, 21. April 2026, 11:00 Uhr

Die Veranstaltung richtet sich an Entscheider aus den Bereichen Commerce, Vertrieb und IT in produzierenden B2B-Unternehmen. In einer Live-Demo zeigt Emporix, wie sich komplexe Konfigurationsanforderungen wie variable Spezifikationen, kundenspezifische Varianten und regelbasierte Preisstrukturen mit geringem individuellem Entwicklungsaufwand auf einer modernen Commerce-Plattform umsetzen lassen.

Themen im Überblick:

-Wie Hersteller Produktkonfigurationen direkt im digitalen Kanal bereitstellen können

-Welche Rolle bestehende Plattformarchitekturen für Konfigurationsprozesse spielen

-Live-Demo: Konfiguration und Kauf komplexer B2B-Produkte in der Praxis

-Technische Ansätze für skalierbare Konfigurationslogik

Live-Demo im Mittelpunkt

Im Zentrum der Masterclass steht eine funktionale Demonstration: Die Teilnehmenden sehen live, wie ein B2B-Käufer ein Produkt mit komplexen Abhängigkeiten – etwa ein Industriewerkzeug mit variabler Ausstattung und kundenspezifischer Preisgestaltung – eigenständig konfiguriert und den Kaufprozess durchläuft. Ergänzend erläutern Experten aus dem Emporix-Team, die technischen Voraussetzungen und wie sich entsprechende Ansätze in bestehende Systemlandschaften integrieren lassen.

„Viele Unternehmen verlieren Aufträge, weil ihre Konfigurationslogik im System eingeschlossen ist. Wir zeigen, wie das anders geht – und zwar direkt im Browser“, sagt Mark Holenstein, CEO von Emporix. „Die Masterclass bietet einen spannenden Einblick in die Praxis.“

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Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, TRADIUM und AmerCareRoyal nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

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