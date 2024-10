LIVARSA und enercity kooperieren bei Energieeffizienz-Services

Modulare Lösungspakete für die Industrie

Berghaupten/Grenchen (DE/CH), 10.10.2024 – Livarsa ( www.livarsa.com), ein Anbieter von innovativen Konzepten und Hardwarelösungen zur Energieoptimierung, ist mit einem weiteren Kooperationspartner in das zweite Halbjahr gestartet: der Energiedienstleister enercity wird den elektrischen Effizienzfilter von Livarsa in sein Angebotsportfolio aufnehmen. Vor allem Gewerbe- und Industriekunden sollen davon profitieren und das eigene Stromnetz auf diese Weise resilienter gestalten können.

Dazu Jan Trense, Geschäftsführer enercity Netz GmbH: „Energie ist für uns mehr als die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser. Wir bieten unseren Kunden auch in puncto CO2-Einsparung oder Energieeffizienz Produkte und Dienstleistungen, aus denen sie einen echten Mehrwert ziehen können. Wir helfen dabei, Energie effizienter zu nutzen und Kosten zu sparen.“

Der Livarsa Effizienzfilter wird damit zum neuesten Baustein der enercity Leistung „Netzcheck“, deren Fokus auf der Verbesserung der innerbetrieblichen Netzqualität liegt. Da der elektrische Effizienzfilter von Livarsa Oberwellen glättet, reduziert er gleichzeitig Stromverluste und Störungen im Netz, die sich auf Maschinen und Anlagen negativ auswirken könnten.

Elektrischer Effizienzfilter auf dem Weg nach Norden

Livarsa Geschäftsführer Mario Ditella über die Kooperation: „Historisch bedingt und aufgrund unseres Standortes ist der Großteil unserer Effizienzfilter bisher bei Kundenunternehmen in Süddeutschland, vor allem aber in Baden-Württemberg im Einsatz. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir innerhalb von Unternehmerkreisen und Verbänden gerne mündlich weiterempfohlen werden – von Nachbar zu Nachbar sozusagen. Von der Zusammenarbeit mit enercity erhoffen wir uns neben gegenseitigem Knowhow-Transfer auch einen größeren Bekanntheitsgrad und damit einen Anwenderkreis für den Effizienzfilter auch in Norddeutschland.“

Gleichzeitig werden die enercity Services das bisherige Livarsa Leistungsportfolio ergänzen und sollen bei Bedarf auch bei Kundenunternehmen im süddeutschen Raum angeboten werden. „Auf diese Weise erweitern wir das Livarsa Lösungsangebot ebenfalls um ein weiteres Mal – ganz im Sinne unseres Konzepts einer- Baustein-basierten Effizienzarchitektur. Denn es sind grundsätzlich immer mehrere, teilweise jedoch ganz unterschiedliche Komponenten, die über den Erfolg eines Effizienzprojekts entscheiden. Die enercity Leistungen erweitern dieses Bausteinkonzept“, so Ditella.

Dass es gerade mit enercity zur ersten Kooperation mit einem Energiedienstleister kommt, überrascht Ditella nicht. Schließlich sei das Unternehmen genauso wie Livarsa für seine Innovationskraft bekannt, sei es mit dem ersten Gasnetz in Hannover, sei es beim Bau eines der ersten Windräder in Niedersachsen oder dem frühen Einsatz von LED-Straßenbeleuchtung oder – ganz neu – mit der kommunalen Wärmeplanung.

Über enercity

Die enercity AG mit Sitz in Hannover ist ein Anbieter von nachhaltigen und intelligenten Energielösungen. Der Konzern zählt mit einem Umsatz von mehr als neun Milliarden Euro und rund 3.400 Mitarbeitenden zu den größten kommunalen Energiedienstleistern Deutschlands (Stand: Geschäftsjahr 2023). Das Unternehmen versorgt rund eine Million Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser. Darüber hinaus zählt enercity zu den führenden Anbietern von Wind-Onshore, Kommunaler Wärmeplanung sowie Wärmenetzen und bietet energienahe Services zum Beispiel rund um Elektromobilität. Für unsere Kund:innen sind wir die treibende Kraft der digitalen Energiewelt von morgen.

www.enercity.de/presse

Die LIVARSA AG ist ein Anbieter von Effizienz-Lösungen zur Reduzierung des Strombedarfs im innerbetrieblichen elektrischen Niederspannungsnetz. Dabei liegt der Schwerpunkt auf energieintensiven produzierenden Betrieben – wie beispielsweise Hersteller von Metallbauteilen, Kunststoffteilen, Druckereien, Lebensmittelproduzenten sowie große Warenhäuser. Mittlerweile sind über 250 Effizienzlösungen bei mittelständischen Unternehmen bis hin zu international agierenden Konzernen im Einsatz. LIVARSA wurde 2010 gegründet und hat ihren Sitz in Deutschland und der Schweiz. Beim Vertrieb und der Implementierung unserer Lösungen unterstützt ein Netzwerk erfahrener Partnerunternehmen. Neu: ab Sommer 2023 kann die Effizienzlösung auch über den Elektrofachhandel bezogen werden. Seit 2021 können alle Anwenderunternehmen in Deutschland von einem BAFA-Zuschuss zwischen 30-40 Prozent profitieren.

Kontakt

LIVARSA GmbH

Mario Ditella

Grün 1

77736 Zell am Harmersbach

+49 (0) 7835 / 634 37 92



http://www.livarsa.com

Bildquelle: @enercity