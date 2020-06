Little Lunch: perfekte Verpflegung für”s Campen

Die perfekte Mahlzeit für das Reisen im Wohnmobil oder für den Campingplatz

Europa fahrend bereisen ist in diesem Jahr, auch aufgrund der aktuellen Lage, so beliebt wie lange nicht mehr. Auf dem Campingplatz zelten, mit dem Wohnmobil durchs Land fahren, einen Bungalow oder eine Ferienwohnung mieten – das sind derzeit die angesagten Alternativen für viele Urlauber.

Nach herrlich langen Tagen am Wasser oder nach dem Wandern in den Bergen knurrt der Magen abends dann kräftig. Und schon stellt sich die Frage was gekocht wird: Die einen wollen etwas Deftiges, die anderen haben Lust auf etwas Kaltes, die nächsten möchten es vegan oder vegetarisch. Little Lunch kann mit seinen Bio- Suppen, Eintöpfen und Saucen all diese Wünsche erfüllen. Ganz schnell und unkompliziert lassen sich die leckeren Suppen und Saucen im Topf auf dem Campingkocher oder in der Mikrowelle aufwärmen und sind auch super zu kombinieren. Wiener in den Linseneintopf schneiden, Nudeln zur Bio-Bolognese oder Reis kochen und zur Dal Masala Sauce kombinieren. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt und es ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei!

Von den etwa 27 Produkten des jungen Unternehmens, sind die Top Seller unter anderem die Gulaschsuppe und das vegane Chili sin Carne. Aber auch das Chili con Carne, die vegane Rote Linsensuppe und das vegane und glutenfreie Thai Curry zählen zu den beliebtesten Produkten.

Der Hit seit Anfang des Jahres, sind die vier neuen und leckeren Lieblingssaucen: Dazu gehören die zwei “Italiener” Tomate Klassik und Bolognese, die sich perfekt für Gnocchi, Lasagne oder Zoodles eignen und die beiden “Exoten” Gemüse Curry und Dal Masala, eine ideale Ergänzung zu Reis, Quinoa oder Kartoffeln.

Bei allen Little Lunch Produkten gilt: Ausschließlich ausgewählte Zutaten aus 100 Prozent ökologischem Anbau finden den Weg ins wiederverwertbare Glas. Konservierungsstoffe Fehlanzeige: Alle Suppen sind frei von künstlichen Zusätzen sowie zuckerfrei.

Die Produkte sind im Little Lunch Online Shop und in über 20.000 Supermärkten und Drogerien darunter Rossmann, Edeka, Rewe, Real, Kaufland, Metro, V-Markt, Budni uvm. verfügbar. Die Saucen sind ab EUR 1,99 (UVP) und die Suppen ab EUR 2,99 (UVP) erhältlich.

Wer noch schnelle Rezepte für unterwegs benötigt, findet auf dem Blog von Little Lunch ganz viele leckere Ideen zum nachkochen.

Im Juni 2014 haben Denis und Daniel Gibisch Little Lunch gegründet und die ersten Suppen auf den deutschen Markt gebracht – frisch, überraschend, lecker und voll BIO. Seit Herbst 2015 läuft es richtig rund: Als ambitioniertes Start-up präsentierten sie ihre Idee, mit Suppen die Mittagspause zu revolutionieren, der Jury in “Die Höhle der Löwen”. Zwei Juroren witterten das Geschäft und waren bereit, dem überzeugenden Geschäftsmodell eine kräftige Kapitalspritze zu verabreichen. Mittlerweile ist das Produktsortiment um Bio-Saucen, Bio-Brühe und Bio-Eintöpfe angewachsen – to be continued…

