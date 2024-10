Literarische Begegnungen am 2. Tag der FBM24

Spannende Buchbesprechungen und Events am zweiten Tag der Frankfurter Buchmesse 2024

Frankfurt, 17. Oktober 2024 – Am zweiten Tag der Frankfurter Buchmesse lädt der Mentoren Media Verlag zu inspirierenden Diskussionen und persönlichen Begegnungen mit Autoren ein. Der Tag bietet sowohl am Verlagsstand als auch auf dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz) spannende Vorträge zu aktuellen Themen aus der Unternehmenswelt und zur Zukunft der Gesellschaft.

Veranstaltungen am Verlagsstand

14:30 Uhr: Interview mit Waltraud Hermann (mit Aufnahme) Die renommierte Autorin Waltraud Hermann stellt ihr neues Buch „Wir können alles – auch die Zukunft“ vor. Darin setzt sich Hermann mit der Zukunftsgestaltung in Deutschland auseinander und beleuchtet, wie wir mit Innovationen und neuen Technologien den Herausforderungen der Zukunft begegnen können. Das Interview bietet einen tiefen Einblick in die Inhalte des Buches und die Gedanken der Autorin zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.

16:00 Uhr: Signierstunde mit Waltraud Hermann Im Anschluss an das Interview wird Waltraud Hermann für eine Signierstunde zur Verfügung stehen. Besucher können ihr Exemplar von „Wir können alles – auch die Zukunft“ am Verlagsstand signieren lassen und die Autorin persönlich kennenlernen.

Veranstaltungen auf dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz)

11:00 Uhr: Podiumsgespräch mit Markus Becker Markus Becker präsentiert auf dem RP-Podium sein Buch „Und dann fällt der Strom aus“. In diesem Werk beschäftigt sich Becker mit den Auswirkungen eines großflächigen Stromausfalls und den Maßnahmen, die Unternehmen und Einzelpersonen ergreifen sollten, um in Krisenzeiten resilient zu bleiben. Dieses Podiumsgespräch bietet wertvolle Erkenntnisse zur Vorbereitung auf mögliche Krisen und zeigt Wege auf, wie Unternehmen auf Unvorhersehbares reagieren können.

13:00 Uhr: Podiumsgespräch mit Nils Bäumer und Prof. Dr. Jonas Manske In einer weiteren Diskussionsrunde beleuchten Nils Bäumer und Prof. Dr. Jonas Manske ihre Bücher „Jenseits des Algorithmus“ und „Die Kunst des Spiels“. Bäumer erklärt, wie Menschen und Unternehmen ihre Kreativität in einer digitalisierten und automatisierten Welt bewahren können, während Prof. Dr. Manske den spielerischen Ansatz als Schlüssel zu Innovation und Kreativität hervorhebt. Beide Autoren zeigen, wie Unternehmen durch kreative Ansätze und flexibles Denken erfolgreicher werden können.

Der zweite Messetag des Mentoren Media Verlags auf der Frankfurter Buchmesse bietet spannende Einblicke in zukunftsweisende Themen wie Krisenresilienz, Kreativität im digitalen Zeitalter und innovative Unternehmensführung. Mit tiefgründigen Gesprächen und persönlichen Begegnungen können Besucher sowohl am Verlagsstand als auch auf dem RP-Podium von den wertvollen Erkenntnissen der Autoren profitieren.

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

