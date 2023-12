Liquidität für Unternehmen, Rendite für Investoren

Finyoz bringt Unternehmen und Investoren zusammen. Sofortige Liquidität für Ihr Unternehmen. Hohe Verzinsung für Investoren !

Finyoz hilft Unternehmen aus der Liquiditätsfalle

Neues Fintech bietet Unternehmen schnelle Finanzierung von

Ausgangsrechnungen

– Taggleiche Auszahlung und bis zu 60 Prozent niedrigere Gebühren als der

Wettbewerb

– Privaten und professionellen Investor:innen wird ermöglicht, kurzfristige

Liquidität flexibel zu veranlagen, bei hohen Renditen

Vorfinanzierung offener Ausgangsrechnungen leicht

gemacht:

Das Start-up Finyoz bringt Unternehmen mit professionellen und

privaten Investor:innen auf einer Plattform zusammen. Sowohl für kleine und

mittlere Unternehmen (KMU), Selbstständige und Konzerne aus allen Branchen ist

der Service kostengünstig nutzbar.

„Offene Forderungen können für Unternehmen schnell zum Problem werden“, sagt

Thorsten De Jong, Mitgründer und Geschäftsführer Finyoz Deutschland GmbH.

„Zusätzlich verschärfen die hohe Inflation, stark gestiegene Zinsen sowie hohe

Energiekosten die Situation.“ Während Banken bei der Kreditvergabe weiter

zurückhaltend sind, erhalten Unternehmen mit Finyoz sofortige Liquidität für ihr

Wachstum – unbürokratisch, ohne lange Vorlaufzeiten und ab 0,40 Prozent

Vermittlungsgebühr.

Liquidität noch am gleichen Tag dank Finanzierungsalternative

Durch die Automatisierung im Onboarding und in der Risikobewertung ist das Fintech

zudem effizienter und schneller als der Wettbewerb. Die Basis bildet ein Algorithmus mit

über 200 Faktoren. So müssen Unternehmen weder Bilanz noch Saldenliste oder ein

fortlaufendes Reporting einreichen, um eine Finanzierung zu erhalten. Für eine schnelle

Registrierung und Zusammenarbeit bezieht Finyoz die Unternehmensdaten aus

mehreren Quellen. Dadurch ist bei dem Anbieter eine taggleiche Auszahlung von bis zu

95 Prozent der Bruttorechnungssumme möglich – bei circa 60 Prozent niedrigeren

Gebühren als beim Wettbewerb. Das Ausfallrisiko ist durch eine Rückversicherung

abgesichert.

„Mit Finyoz wollen wir dazu beitragen, die Monopolstellung der Banken auf

Rechnungsfinanzierung und Factoring aufzubrechen und eine echte Alternative

schaffen. Auf unserer Plattform können Unternehmen alle oder ausgewählte

Ausgangsrechnungen mit einigen Klicks hochladen und taggleich vorfinanzieren lassen.

So sparen sie wertvolle Zeit und können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren,“ sagt

Thorsten de Jong. Die erste Idee für die Gründung hatte de Jong schon vor zehn Jahren.

2022 sah den richtigen Zeitpunkt gekommen und gründete zusammen mit seinem

Bruder und zwei weiteren Partnern Finyoz. Gemeinsame Kenntnisse und jahrzehntelange

Erfahrung im Banken- und Finanzsektor, in der Unternehmensgründung

sowie in der Informationstechnologie bilden die Grundlage für die Entwicklung der

Plattform.

Neues Instrument für kurzfristige Geldanlage mit attraktiven Zinsen

Außerdem ermöglicht Finyoz privaten und professionellen Investor:innen erstmals, sich

an der Refinanzierung von Unternehmen zu beteiligen und kurzfristig verfügbare

Liquidität flexibel zu veranlagen. Auf finyoz.com investieren sie kostenfrei in eine Vielzahl

von Unternehmen aus unterschiedlichen Industriezweigen, die einen umfassenden

Risikobewertungsprozess durchlaufen haben. Mit einem Zinssatz von aktuell bis zu 6,75

Prozent p.a. profitieren sie zudem von einer deutlich höheren Rendite als bei

vergleichbaren Anlageformen. Nach Ablauf der selbst gewählten Veranlagungsdauer

von maximal 90 Tagen werden die Zinsen taggleich gutgeschrieben, sodass der Betrag

erneut investiert werden kann. Finyoz Webseite

Risikobewertungsprozess durchlaufen. Zudem sind Investments durch eine

Rückversicherung geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.finyoz.com

