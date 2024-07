LipoLas – Laser Lift: Dem Gesicht neue Konturen schenken – Falten und Doppelkinn verschwinden lassen

Mit dem neuen LipoLas – Laser Lift von biolitec für Hautstraffung und Konturierung im Gesicht können Sie wieder jünger aussehen. Das ambulante Verfahren stimuliert die Kollagenproduktion für schöne ästhetische Ergebnisse mit Langzeiteffekt

Jena, 25.07.2024 – Falten, Krähenfüße, Hängebäckchen, Schlupflider, Tränensäcke, Doppelkinn: das war gestern. LipoLas – Laser Lift, das neue Laserverfahren von biolitec für die plastisch-ästhetische Chirurgie, strafft und konturiert schmerzarm auch sensibelste Areale im Gesicht und am Hals. Mit Laser Lift drehen Sie die Uhr zurück und stärken mit verjüngter Ästhetik Ihr gutes Gefühl für sich selbst.

Alterserscheinungen im Gesicht und am Hals sind großenteils eine Folge der mit den Jahren abnehmenden Kollagenproduktion des Bindegewebes. Laser Lift regt die Kollagenneubildung wieder an. So regeneriert sich die Haut und wird wieder straff und elastisch. Die reaktivierte Kollagenproduktion bleibt nach Laser Lift lange erhalten, so dass die Ergebnisse sich in den Monaten nach der Behandlung sogar noch intensivieren. Das Kollagen baut sich in den tieferliegenden Hautschichten auf und bewirkt an der Hautoberfläche einen ästhetischen Effekt, den Sie als Verjüngung von Gesicht und Halspartie erleben. So trägt Laser Lift Ihre innere Schönheit nach außen, und Sie können wieder selbstbewusster auftreten.

Der minimal-invasive ästhetische Eingriff wird ambulant durchgeführt und dauert meist nicht länger als 45 Minuten. Die gewebeschonende Behandlung mit den neuen atraumatischen LipoLas-Laserfasern von biolitec erfordert nur eine kleine Punktion und hinterlässt daher keine Narben. Es kommt in der Regel auch kaum zu Schwellungen und nur selten zu geringfügigen Blutergüssen, so dass Sie ohne lange Erholung schon am nächsten Tag wieder ausgehen können. Laser Lift ist mit lokaler Betäubung für Sie schmerzarm durchführbar. Die Behandlung ist für jeden Hauttyp und jedes Alter geeignet. Profitieren auch Sie von LipoLas – Laser Lift.

Mit Laser Lift bleiben Straffungen und Konturierungen des Gesichts und der Halspartie in der Regel langfristig erhalten. Wie lange der Effekt anhält, ist je nach Hautzustand und behandelter Partie unterschiedlich. Meist bleiben die Ergebnisse von Laser Lift jedoch über mehrere Jahre bestehen.

LipoLas – Laser Lift eignet sich auch für andere Körperareale, einschließlich der Behandlung von Cellulite. Auch nach Fettabsaugungen kann Laser Lift zur Straffung und Konturierung verwendet werden. Um die Möglichkeiten einer Behandlung mit LipoLas – Laser Lift in Ihrem individuellen Fall zu klären, wenden Sie sich für ein Beratungsgespräch an eine Fachpraxis für ästhetische Chirurgie in Ihrer Nähe oder besuchen Sie unsere Webseite www.lipolas.de

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

