Linear Software unterstützt Vereine Corona Teil 4

Anpassung an Gesetzesvorhaben zum 01.07.2020

Linear Service unterstützt Vereine bei der Bewältigung der Corona-Pandemie Teil 3

Das von der Bundesregierung angekündigte Konjunktur- und Krisenbewältungspaket mit der Senkung der Mehrwertsteuersätze von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 % gültig ab dem 1.7. bis zum 31.12.2020 hat auch Auswirkung auf die praktische Vereinsarbeit.

Linear Service unterstützt Vereine und Verbände bei den erforderlichen Mehrwersteueranpassungen mit Hilfe der Vereinsverwaltungssoftware! So finden Anwender ab sofort ausführliche Anleitungen im Supportforum und können darüber hinaus an kostenfreien Anwender-Webinaren teilnehmen, damit es mit der Umstellung reibungslos klappt.

Die angekündigten Mehrwertsteuersenkungen können problemlos in den Vereinsverwaltungsprogrammen von Linear Service umgesetzt werden. Konkret geht es dabei um die korrekte Verbuchung der Erlöse und Ausgaben sowie die Erstellung von Rechnungen mit den geänderten Steuersätzen. Schrittweise wird erklärt, wie neue Steuer- und neue Sachkonten eingerichtet und bebucht sowie Artikel mit den geänderten Steuersätzen angelegt werden und wie Vereine, die Mitgliedsbeiträge mit Umsatzsteuer ausweisen, eine entsprechende Beitragsänderung vornehmen.

Eine ausführliche Beschreibung zur Vorgehensweise steht hier zur Verfügung: https://support.linear-software.de/235743-Anpassung-der-Mehrwertsteuer

Abgerundet wird das Angebot mit kostenfreien Webinaren zum Thema. Anwender, die an den Webinaren teilnehmen möchten, melden sich hier an: https://www.linear-software.de/termine-schulungen

Live Mitschnitte der bisherigen Webinare können Sie laufend hier ansehen

https://www.linear-software.de/vereinsverwaltung/webinare (mit Fortsetzungen).

Die Linear Service GmbH

Seit 1990 hat sich die Linear Service GmbH auf Software-Lösungen für Vereine, Verbände und Bildungseinrichtungen spezialisiert – und ist mit insgesamt mehr als 60.000 Installationen marktführender Hersteller im Vereinssektor.

Im Produktportfolio finden sich kostengünstige Komplett-Lösungen für die Mitgliederverwaltung, das Beitragsmanagement und die Vereinsbuchhaltung sowie skalierbare, modular aufgebaute Software für Schulen, Verbände, Bildungseinrichtungen und Veranstaltungsmanagement.

Die neuen Jahresversionen in allen Ausprägungen sind frisch aktualisiert über https://www.linear-software.de/shop erhältlich. Das sind im Einzelnen:

-die Spezial-Edition für kleine Vereine “Linear Vereinsverwaltung 300”,

-die Standard-Version “Linear vereinsverwaltung 2020” sowie

-als Premium-Variante “Linear vereinsverwaltung premium 2020”

Alle Software-Produkte werden als umweltfreundliche Downloads angeboten.

Weiterführende Informationen zu Linear Service GmbH unter https://www.linear-software.de/

