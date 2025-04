Lindt Goldhasen-Tour macht Station am ALEXA

Oster-Aktion mit Gewinnspiel auf dem Ravelinplatz

Kurz vor dem Osterfest kommt die Lindt Goldhasen-Tour nach Berlin und macht Station am ALEXA. Am 16. und 17. April zwischen 13 und 17 Uhr steht das glänzende Goldhasen-Auto mit den langen Ohren auf dem Ravelinplatz direkt neben dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter und verbreitet österliche Stimmung. Alle Besucherinnen und Besucher des ALEXA sind eingeladen, am großen Glücksrad zu drehen: Es gibt viele attraktive Preise von Lindt zu gewinnen – solange der Vorrat reicht.

„Der Lindt Goldhase ist beliebt bei unseren Kunden. Daher freuen wir uns sehr, unsere Gäste kurz vor Ostern mit dem Goldhasen-Auto zu überraschen und mit vielen österlichen Präsenten zu verwöhnen“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Wir wünschen allen großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern eine schöne Osterzeit!“

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

